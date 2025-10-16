Особи з інвалідністю другої групи отримають до 11 000 грн пенсії Сьогодні 13:23 — Казна та Політика

Українці, яким внаслідок захворювання було встановлено другу групу інвалідності, мають право на матеріальну підтримку у вигляді пенсії. Її розмір залежить від деяких факторів. Дізнайтеся, яка пенсія по інвалідності в жовтні та на які суми можна розраховувати.

Розміри виплат

За даними ПФУ , для того щоб людина могла розраховувати на такий вид виплат, їй необхідно пройти медико-соціальну експертизу та підтвердити діагноз, що дає змогу оформити групу інвалідності. Ще одна необхідна умова — наявність трудового стажу від одного року до 15 років.

Точна кількість залежить від віку, коли людина стала особою з інвалідністю. Якщо за оформленням виплат звертається українець, старший за 60 років, то йому зарахують період з того дня, коли йому було встановлено інвалідність, і до 60-річчя.

Співробітники ПФУ рахують, скільки пенсія по інвалідності 2 групи для конкретної людини — її розмір залежить від пенсії за віком, що належить громадянину України. Так, для другої групи це 90% від суми. Наприклад, якщо пенсія по старості дорівнює 3500 грн, то пенсія по інвалідності — 3150 грн.

Також важливо знати, яка пенсія по інвалідності 2 групи може бути нарахована в мінімальному розмірі, якщо людина працює або не працює. Згідно із законодавством, для пенсіонерів, які не працюють офіційно, пенсія становитиме 2520 грн, а для тих, хто продовжує працювати — 2093 грн. За законом, це необхідний мінімум, який має отримати українець із другою групою інвалідності.

Також пенсію можуть отримувати не тільки цивільні особи, а й військові. Наприклад, якщо військовослужбовець отримав другу групу через військові дії, йому належить 80% від суми грошового забезпечення. Для інших людей, які також стали особами з інвалідністю внаслідок війни, призначається 60% від суми грошового забезпечення. ПФУ пише, що мінімальний розмір пенсії для осіб, які постраждали від війни — 10 988,25 грн.

