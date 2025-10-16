Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Під час засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, міністр фінансів Сергій Марченко окреслив фінансові потреби України у 2026−2027 роках.
Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки. Частину фінансування планують отримати через «репараційний кредит» за рахунок активів росії.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Ключовою темою обговорення стали потреби фінансування Державного бюджету України на 2026−2027 роки, а також підтримка енергетичного сектору, який продовжує зазнавати ударів через постійні атаки росії на критичну інфраструктуру.
Міжнародні партнери високо оцінили ефективність фінансової політики України, зокрема збереження макрофінансової стабільності та прогрес у фіскальних реформах.
Нагадаємо, з лютого 2022 року допомога перевищила 152 млрд доларів США, а у 2025 році вже сягає 36,9 млрд доларів США.
Міністр фінансів наголосив, що тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько 60 млрд доларів США.
Він підкреслив важливість започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.
«Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни. Водночас потреби залишаються значними. Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026−2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим», — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.
Поділитися новиною
Також за темою
Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Кабмін оновив правила евакуації населення: про що йдеться
В НБУ розповіли, що відбувається з економікою країни
Мінфін залучив 19,5 млрд грн від розміщення ОВДП
Податок на OLX, Prom, Bolt: підтримано урядовий законопроєкт (розміри пільг)
Комітет ВР підтримав підвищення податку на прибутки банків до 50%