0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки

Казна та Політика
14
Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Зовнішня допомога: скільки Україні не вистачає на 2026−2027 роки
Під час засідання Круглого столу міністрів на підтримку України, яке відбулося 15 жовтня у Вашингтоні, міністр фінансів Сергій Марченко окреслив фінансові потреби України у 2026−2027 роках.
Україна потребує близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки. Частину фінансування планують отримати через «репараційний кредит» за рахунок активів росії.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Читайте також
Ключовою темою обговорення стали потреби фінансування Державного бюджету України на 2026−2027 роки, а також підтримка енергетичного сектору, який продовжує зазнавати ударів через постійні атаки росії на критичну інфраструктуру.
Міжнародні партнери високо оцінили ефективність фінансової політики України, зокрема збереження макрофінансової стабільності та прогрес у фіскальних реформах.
Нагадаємо, з лютого 2022 року допомога перевищила 152 млрд доларів США, а у 2025 році вже сягає 36,9 млрд доларів США.
Читайте також
Міністр фінансів наголосив, що тиск на державні фінанси зберігається через продовження активних бойових дій. Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки сягає близько 60 млрд доларів США.
Він підкреслив важливість започаткування нових програм співпраці та механізму використання російських активів вже зараз для збалансування бюджету 2026 року й надалі.
«Україна продовжує виконувати всі свої зобов’язання, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах війни. Водночас потреби залишаються значними. Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026−2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим», — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмінІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems