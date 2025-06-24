Генсек НАТО: до кінця року допомога Україні перевищить €50 млрд — Finance.ua

Генсек НАТО: до кінця року допомога Україні перевищить €50 млрд Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Генсек НАТО: до кінця року допомога Україні перевищить €50 млрд

Північноатлантичний альянс до 1 липня збільшив допомогу Україні до 35 млрд євро, а до кінця року ця допомога перевищить суму у 50 млрд євро, які НАТО надало минулого року.

Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє Суспільне.

«Я вчора оголосив, що європейські та канадські союзники вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України, що більше, ніж минулого року, тому що минулого року за весь рік це було понад 50 мільярдів. Зараз, до 1 липня, це вже 35 мільярдів. Тож ми можемо сміливо припустити, що за весь рік це буде більше, ніж минулого року», — сказав генсек НАТО.

Рютте підкреслив, що за результатами саміту очікуються важливі рішення щодо України. Вони ґрунтуються на підсумках Вашингтонського саміту 2024 року, де було проголошено незворотність євроатлантичного курсу України.

«Я не можу розкривати всі деталі підсумкової декларації, але в ній точно буде чітка позиція щодо України, а також зобов’язання щодо фінансової підтримки в майбутньому», — сказав він.

За словами генсека НАТО, останні російські удари по цивільних об’єктах в Україні є абсолютно неприйнятними. Він нагадав, що росія розпочала війну проти України ще 2014 року, а у 2022-му перейшла до повномасштабного вторгнення. Нині ж мирні мешканці щодня потерпають від обстрілів та ударів дронів.

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«Те, що ми бачимо протягом останніх тижнів, жахливо. Гинуть і отримують поранення мирні українці. І саме тому союзники рішуче налаштовані допомагати», — наголосив Рютте.

За словами генерального секретаря, всі союзники НАТО одностайні в намірі підтримувати Україну до перемоги.

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