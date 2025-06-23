Сумісність України та НАТО: створюють спільну платформу — Finance.ua

Сумісність України та НАТО: створюють спільну платформу Сьогодні 09:44

Сумісність України та НАТО: створюють спільну платформу

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) разом з партнерами проводить роботу над створенням «Платформи використання даних із засвоєних уроків під час ведення бойових дій» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).

Мета

Визначення функціональних, технічних, організаційних параметрів платформи, яка дозволить об’єднати військовий досвід України та Альянсу в єдину систему.

«Український досвід війни та технологічні можливості НАТО створять передумови для нової моделі оперативного навчання, яка зміцнить обороноздатність України та сформує основу для спільної архітектури безпеки майбутнього», — наголосив директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський. наголосив директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський.

Робочі групи сфокусувались на чотирьох напрямках: від кінцевих продуктів та результатів платформи до процесу обміну інформацією між зацікавленими сторонами, методів збору та обміну даними, а також інструментів і методологій їхнього аналізу.

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