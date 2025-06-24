Членство України в НАТО — це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо — Зеленський — Finance.ua
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Членство України в НАТО — це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо — Зеленський

Світ
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Членство України в НАТО — це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо — Зеленський
Членство України в НАТО — це взаємна потреба, хоча зараз це неможливо — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вступ України в НАТО потрібний і самому НАТО, хоча й визнає, що наразі членство не є можливим.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.
За словами президента, для членів НАТО сьогодні є вигідною пропозиція мати такого союзника, як Україна — з озброєнням НАТО, з новими технологіями, яких ще немає у партнерів. «Це посилення НАТО», — сказав президент.
Зеленський наголосив, що в українців за спиною — 10 років досвіду ведення війни.
«Йдеться не лише про поле бою. Це і економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор», — додав він.
Тому, за його словами, членство України в НАТО — «це взаємна можливість і потреба, і НАТО потрібні українці».
Водночас Зеленський визнав, що сьогодні Україна навряд чи може стати членом НАТО. «На сьогодні це не можливо», — сказав президент.
Зеленський також висловив переконання, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є надто повільними на тлі можливостей росії вибудувати спроможності для атаки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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