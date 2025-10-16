Обхід першочергового права викупу землі: в чому суть цієї схеми Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Обхід першочергового права викупу землі: в чому суть цієї схеми

Мораторій на продаж землі сільгоспризначення для фізичних осіб було скасовано 1 липня 2021 року.

Майже відразу розпочався «успішний» і надпопулярний метод афер: обхід першочергового права на викуп земельних ділянок у пайовиків їхніми орендарями.

Останні часто були багаторічними чесними користувачами таких земельних ділянок, вчасно вносячи орендну плату за їхнє користування.

Про це та про інші схеми пишемо в нашій статті.

Суть схеми

Така схема набула широкого розмаху буквально за декілька місяців після відміни вищезгаданого мораторію. Навіть державні мужі почали побоюватися негативних наслідків: до людей офіційно звернувся тодішній заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик, попереджаючи про її розповсюдженість та лихо для фізосіб.

На думку експертів, ця схема є такою ж надпопулярною й зараз. Чимало юристів, які працюють у практиці аграрного права і допомагають таким ошуканим громадянам, не хочуть відверто говорити на цю тематику. Але масштаби таких схем на цьому етапі вражають.

Статистика щодо шахрайств на ринку купівлі-продажу сільгоспземель щодо фізосіб практично не ведеться. Її також немає окремим рядком в Опендатабот.

Схема

Знаходиться шахрай, який виходить на власника паїв. Останній, приміром, заявив через ЗМІ про бажання продати свою земельну ділянку.

Ділок-шахрай, якого добре описав у своїй всесвітньовідомій п’єсі «Хазяїн» класик української драматургії Карпенко-Карий, пропонує власнику оформити процес купівлі-продажу землі набагато швидше, ніж цього вимагає закон, якщо перший продаватиме свій наділ орендарю.

Дійсно, чекати три місяці для оформлення всіх дозвільних документів… Термін значний, особливо зараз у війну, коли власнику конче потрібні гроші.

Ділок-аферист пропонує пайовику продати йому землю швидко, але ж зрозуміло, що за нижчою ціною, ніж він міг би продати своєму орендареві.

Пайовик на все це погоджується і для оформлення відповідної документації вони з аферистом удвох їдуть до нотаріуса (зазвичай «чорного»), який, до речі, як підказує практика, зазвичай є людиною шахрая. Там підписується довіреність на продаж ділянки, віддаються всі документи на землю.

Шахрай платить готівкою власнику паїв. Звісно, суму набагато меншу, ніж вони коштують.

Після чого аферист реєструє своє бажання щодо продажу земельної ділянки вже від себе за довіреністю. Та виставляє високу ціну, аби орендар, який можливо про це все дізнається, не мав бажання викупити цю землю уже у шахрая «за довіреністю».

Далі все просто: триває очікування владнання законної процедури, проте за цей час можна знайти іншого покупця і продати йому ділянку за більш-менш ринковою ціною.

На кожному гектарі такий шахрай може заробити 500−800 доларів та ще й «чорному» нотаріусу дістанеться чимало.

Є інформація, що зараз існує поліпшена схема перенесення таких справ на аукціони, де інформація про продаж земельних ділянок не повідомляється навіть власникам паїв.

Як розповів Finance.ua директор юридичної компанії «Земельний фонд України» Сергій Коновалов, кількість шахрайств зростає з використанням документів від імені громадян, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, де відсутній доступ для перевірки та не працюють державні реєстри.

Фактично, задля уникнення таких випадків, варто провести аудит договорів оренди, на предмет того, чи містять вони чітко прописаний механізм реалізації переважного права, що відповідає фактичному законодавству.

«Відповідно до законодавства України, визначено, що у нашій країні діє принцип свободи договору, тобто в такому випадку може бути встановлена ціна визначена на розсуд сторін. Однак задля уникнення таких випадків варто замовити незалежну експертну грошову оцінку земельної ділянки в Фонді державного майна України, а також звернутися до експертів-оцінювачів задля встановлення об’єктивної істини у даному питанні», — коментує Олег Рожков.

Деякі фахівці кажуть, що виною всьому є необізнаність нотаріусів, які начебто просто ще достатньо не навчилися усім юридичним тонкощам на ринку земель сільгосппризначення. Однак, не все так просто, адже досі багато «чорних» нотаріусів.

«Практика моєї роботи однозначно показала: на 90% у випадках таких схем винні „чорні“ нотаріуси. Вони свідомо йдуть на порушення законодавства. Це більш масово відбувається у віддалених сільських регіонах. Приміром, чимало таких випадків, судячи з моєї практики, у центральній та північній частинах України», — зазначає пан Коновалов.

