Податки для банків: чому це викликало критику з боку фінансового сектору

Банківський сектор України критично сприйняв рішення парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який сьогодні підтримав законопроєкт про підвищення ставки податку на прибуток банків із 25% до 50% у 2026 році.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Голова Національного банку України Андрій Пишний наголосив, що «непропорційне податкове навантаження — це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів». За словами його першого заступника Сергія Ніколайчука, підвищення податку може дати бюджету не більше 20 млрд грн.

Як пише Forbes, банкіри попереджають, що чергове підвищення податків негативно позначиться на кредитуванні бізнесу та привабливості банків для інвесторів.

Голова правління ОТП Банку та очільник Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Володимир Мудрий застеріг, що заборона врахування збитків минулих років у розрахунку податку зменшить капітали банків і обмежить їхню здатність кредитувати.

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко наголосив, що постійні зміни податкової політики створюють невизначеність для потенційних інвесторів, зокрема під час підготовки до приватизації державних банків.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас підкреслив, що підвищення ставки «вдарить насамперед по банках із приватним і іноземним капіталом», тоді як державні банки і так перераховують прибутки до бюджету у вигляді дивідендів.

Розгляд законопроєкту у Верховній Раді в першому читанні заплановано на наступний тиждень, зазначає Forbes Україна.

Нагадаємо, вчора Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти законопроект № 14097 про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Норма запрацює у 2026 році. Деталі дивіться за посиланням

