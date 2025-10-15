Комітет ВР підтримав підвищення податку на прибутки банків до 50% Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Комітет ВР підтримав підвищення податку на прибутки банків до 50%

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти законопроект № 14097 про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Про це повідомляє член комітету Ярослав Железняк в Telegram.

Коли буде діяти

Норма запрацює у 2026 році.

«Це буде з 2026-го року. Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 27-го», — написав він.

Відповідно норма має принести бюджету 15−23 млрд гривень у 2026 році, і 5 млрд гривень у 2027 році.

Нагадаємо, раніше фінансовий комітет Верховної Ради подав на реєстрацію законопроєкт, який підвищить ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026-му році, щоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податки для банків у попередні роки

У 2023−2024 роках держава ухвалювала рішення про додаткове оподаткування надприбутків банків наприкінці року. Водночас у 2025 році такого підвищення не передбачено. Банки сплачуватимуть податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

Законопроєктом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%.

Передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

За підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку. Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн.

Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.