Гетманцев пропонує підняти податок на прибуток банків до 50% у 2026 році Сьогодні 15:24 — Казна та Політика

Гетманцев пропонує підняти податок на прибуток банків до 50% у 2026 році

Фінансовий комітет Верховної Ради подав на реєстрацію законопроєкт, який підвищить ставку податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026-му році, щоб отримати до держбюджету додаткові 30 млрд грн на потреби держави під час війни.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Податки для банків у попередні роки

У 2023−2024 роках держава ухвалювала рішення про додаткове оподаткування надприбутків банків наприкінці року. Водночас у 2025 році такого підвищення не передбачено. Банки сплачуватимуть податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%.

Плани на 2026 рік

«Війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік», — зазначив Гетманцев.

Він зареєстрував законопроєкт, який пропонує на 2026 рік установити підвищену ставку податку на прибуток підприємств для банків — 50%. Одночасно документ передбачає заборону враховувати збитки минулих періодів.

За підрахунками, це дозволить залучити до держбюджету близько 30 млрд грн.

Нагадаємо, раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв , що Національний банк наразі не обговорює питання додаткового оподаткування банків у 2025 році. Голова НБУ наголосив, що українські банки залишаються прибутковими, ліквідними та конкурентоспроможними, а тому важливо зберігати прогнозованість податкової політики.

За підсумками січня-серпня 2025 року чистий прибуток банківської системи зріс до 106,4 млрд грн. Це лише на 321 млн грн більше, ніж за вісім місяців 2024 року, торішній результат уже був історичним максимумом і саме він наприкінці року став підставою для підвищення ставки податку на прибуток із 25% до 50%.

InvestMarket від «Мінфін». 📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.