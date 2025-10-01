Чистий прибуток банків побив минулорічний рекорд Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Чистий прибуток банків побив минулорічний рекорд

За підсумками січня-серпня 2025 року чистий прибуток банківської системи зріс до 106,4 млрд грн.

короткочасне скорочення прибутковості банків зупинилося, повідомляє Тожкороткочасне скорочення прибутковості банків зупинилося, повідомляє FinClub.

Читайте також Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року

Це лише на 321 млн грн більше, ніж за вісім місяців 2024 року, торішній результат уже був історичним максимумом і саме він наприкінці року став підставою для підвищення ставки податку на прибуток із 25% до 50%.

За даними НБУ, за вісім місяців банки сплатили 29,5 млрд грн податку на прибуток, що на 1,2 млрд грн менше, ніж торік.

Доходи банків за цей період зросли на 10% - до 372,9 млрд грн, а витрати — на 15% (до 266,5 млрд грн).

Читайте також Вклади в банках: у якій валюті українці тримають гроші

Процентні доходи збільшилися до 264,2 млрд грн, тоді як процентні витрати зросли до 89,5 млрд грн, що дозволило банкам утримати високий рівень процентної маржі.

Рейтинг найприбутковіших банків України

прибутку. Це на 1,1% менше, ніж за налогічний період минулого року (78,922 млрд гривень).Про це свідчать дані Національного банку України. Раніше ми писали , що вротягом першого півріччя платоспроможні банки України отримали 78,074 млрд гривеньприбутку. Це на 1,1% менше, ніж за налогічний період минулого року (78,922 млрд гривень).Про це свідчать дані Національного банку України.

Перші позиції утримують державні банки — ПриватБанк т, а Ощадбанк, які заробили 34,879 млрд гривень та 8,270 млрд гривень відповідно.

На третьому місці — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривень.

Далі йдуть — державний Укрексімбанк — 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ — 3,568 млрд гривень.

📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями, у банках України досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Яку валюту обирають для вкладень:

вклади у національній валюті сягнули 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн);

вклади в іноземній валюті становили 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.