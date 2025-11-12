«Доступні кредити 5−7−9%» для бізнесу: скільки отримали за тиждень Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

«Доступні кредити 5−7−9%» для бізнесу: скільки отримали за тиждень

Минулого тижня в межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 820 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 530 кредитів на 1 млрд гривень.

Про це пише Мінфін

З початку 2025 року за програмою «5−7-9%» підприємці отримали 24 578 кредитів на 72,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 17 080 кредитів на 35,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 94 213 кредитів на 348,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 68 942 кредити на 177,2 млрд грн), з яких станом на 10 листопада поточного року:

— 52,14 млрд грн — на інвестиційні цілі;

— 78,78 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

— 47,83 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

— 50,72 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

— 3,50 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

— 56,83 млрд грн — на антивоєнні цілі;

— 47,13 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 129 035 кредитних договорів на 438,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 89 418 договорів на 203,9 млрд гривень.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі скоротилася до 25%. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, що свідчить про поступове оздоровлення фінансового сектору навіть під час війни. Про це розповів партнер, заступник керівника практики по роботі з NPL та Due Diligence адвокатського об’єднання Investment Lawyer Group Юрій Пінчук.

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року частка NPL становила 29,5%.

У 2023 році цей показник зріс до 37,4%, але вже з початку 2024-го почалося поступове зниження.

На 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів становила 30,3%, а на 1 жовтня — 25,04%.

Хто має найнижчий рівень NPL

Найменшу частку проблемних кредитів зберігають приватні банки (9,3%) та установи з іноземним капіталом (7,5%).У державних банках цей показник традиційно найвищий — 36,8%. Водночас майже половина таких кредитів належить до «історичних», сформованих ще у кризові роки 2015−2017.

Якщо виключити ці борги, фактичний рівень NPL у держбанках знижується до 19,5%, а в банківській системі загалом до 14,3%.Читайте також

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.