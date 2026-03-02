0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВПО зможуть отримати безвідсоткову позику до 430 тис. грн — деталі

Кредит&Депозит
49
Уряд готує безвідсоткові кредити для ВПО
Уряд готує безвідсоткові кредити для ВПО
Кабінет Міністрів запроваджує нову програму підтримки родин, які евакуювалися або змінили місце проживання через надзвичайні ситуації. Йдеться про одноразову безвідсоткову позику на облаштування житла для тих, хто зазнав матеріальних збитків.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.
За його словами, відповідно до Постанови № 184, право на отримання допомоги матимуть лише постраждалі особи, яким було завдано матеріальної шкоди.

Основні умови програми

Позика надаватиметься на таких умовах:
  • розмір — до 50 мінімальних заробітних плат (приблизно 430 тис. грн) на одну сім’ю;
  • термін повернення — до 15 років;
  • ставка — 0%, відсотки банкам компенсуватиме держава;
  • кошти можна використати на придбання меблів, побутової техніки та облаштування житла.
Таким чином, родини отримають можливість поступово відновити побут без додаткового кредитного навантаження.

Як оформити позику

Наразі програма перебуває на етапі підготовки — триває відбір банків-партнерів та погоджується процедура видачі довідок у громадах.
Щоб скористатися програмою, потрібно буде:
  1. Отримати довідку про визнання постраждалим в органах місцевого самоврядування громади, де сталася надзвичайна ситуація.
  2. Подати заяву разом із довідкою до органу місцевої влади за новим місцем проживання.
  3. Отримати кошти через уповноважені банки, перелік яких визначать органи місцевого самоврядування.

Проблемні моменти

Водночас, за словами Фролова, механізм отримання статусу постраждалого залишається недосконалим.
Зокрема, поки що не передбачено можливості дистанційного оформлення довідки або подання документів через застосунок «Дія». Це може створювати додаткові труднощі для людей у разі термінової евакуації.
Раніше ми повідомляли, що отримання довідки внутрішньо переміщеної особи дає доступ до соціальних гарантій і допомоги. Проте на практиці заявники нерідко стикаються з відмовами у реєстрації ВПО. Детальніше про причини, чому можуть відмовити у реєстрації ВПО, читайте тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОКредити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems