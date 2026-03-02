ВПО зможуть отримати безвідсоткову позику до 430 тис. грн — деталі Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Уряд готує безвідсоткові кредити для ВПО

Кабінет Міністрів запроваджує нову програму підтримки родин, які евакуювалися або змінили місце проживання через надзвичайні ситуації. Йдеться про одноразову безвідсоткову позику на облаштування житла для тих, хто зазнав матеріальних збитків.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

За його словами, відповідно до Постанови № 184, право на отримання допомоги матимуть лише постраждалі особи, яким було завдано матеріальної шкоди.

Основні умови програми

Позика надаватиметься на таких умовах:

розмір — до 50 мінімальних заробітних плат (приблизно 430 тис. грн) на одну сім’ю;

термін повернення — до 15 років;

ставка — 0%, відсотки банкам компенсуватиме держава;

кошти можна використати на придбання меблів, побутової техніки та облаштування житла.

Таким чином, родини отримають можливість поступово відновити побут без додаткового кредитного навантаження.

Як оформити позику

Наразі програма перебуває на етапі підготовки — триває відбір банків-партнерів та погоджується процедура видачі довідок у громадах.

Щоб скористатися програмою, потрібно буде:

Отримати довідку про визнання постраждалим в органах місцевого самоврядування громади, де сталася надзвичайна ситуація. Подати заяву разом із довідкою до органу місцевої влади за новим місцем проживання. Отримати кошти через уповноважені банки, перелік яких визначать органи місцевого самоврядування.

Проблемні моменти

Водночас, за словами Фролова, механізм отримання статусу постраждалого залишається недосконалим.

Зокрема, поки що не передбачено можливості дистанційного оформлення довідки або подання документів через застосунок «Дія». Це може створювати додаткові труднощі для людей у разі термінової евакуації.

Раніше ми повідомляли, що отримання довідки внутрішньо переміщеної особи дає доступ до соціальних гарантій і допомоги. Проте на практиці заявники нерідко стикаються з відмовами у реєстрації ВПО. Детальніше про причини, чому можуть відмовити у реєстрації ВПО, читайте тут.

