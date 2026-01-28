Відмова у реєстрації ВПО — які можуть бути підстави Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Жінка-ВПО з'ясовує причину відмови в отриманні статусу переміщеної особи

Отримання довідки внутрішньо переміщеної особи дає доступ до соціальних гарантій і допомоги. Проте на практиці заявники нерідко стикаються з відмовами у реєстрації ВПО. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, у яких випадках така відмова є законною, а коли її можна і варто оскаржувати.

Законні підстави для відмови у реєстрації ВПО

Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення

Закон визнає внутрішньо переміщеними тих осіб, які були змушені залишити місце проживання через збройний конфлікт, тимчасову окупацію, масове насильство, порушення прав людини або надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

на яких ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Водночас самих цих обставин недостатньо. Обовʼязковим є переміщення з територій,(припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Перелік таких територій затверджений відповідним наказом Мінрозвитку.

Окремо варто звернути увагу: незалежно від факту переміщення право на довідку ВПО мають особи, житло яких було знищене або пошкоджене до стану непридатного для проживання внаслідок збройної агресії, за наявності документального підтвердження.

Подання завідомо неправдивих відомостей

Підставою для відмови є наявність у державних органів інформації про подання заявником неправдивих даних. Наприклад, використання підроблених документів, які нібито підтверджують проживання на території бойових дій.

Слід пам’ятати, що такі дії можуть мати не лише адміністративні, а й кримінально-правові наслідки — відмова у видачі довідки може супроводжуватися кримінальним переслідуванням.

Втрата документів, що посвідчують особу

За відсутності оригіналу паспорта особу можна підтвердити за допомогою е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, єДокумента або довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

Якщо ж жодного з цих документів немає і встановити особу неможливо, відмова у реєстрації ВПО є законною — до моменту відновлення документів.

Відсутність реєстрації місця проживання та доказів фактичного проживання

Якщо у заявника немає реєстрації місця проживання, він може підтвердити факт проживання на відповідній території іншими документами. Це можуть бути довідки ОК-5 або ОК-7, договір оренди, військовий квиток, трудова книжка, документи про право власності на майно, документи про освіту тощо.

У разі надання таких доказів, які підтверджують проживання на території до моменту переміщення, відмова у видачі довідки ВПО є незаконною.

Надані докази не підтверджують проживання до моменту переміщення

Відмова буде правомірною, якщо документи, подані заявником, не підтверджують проживання на відповідній території саме до початку обставин, що спричинили переміщення. Наприклад, якщо договір оренди свідчить про проживання у 2020−2021 роках, а не на момент початку бойових дій.

Що робити у разі незаконної відмови

У випадку відмови обов’язково слід вимагати її у письмовій формі. Надання адміністративної послуги завжди завершується або її наданням, або письмовою відмовою. Усна відмова не має юридичної сили і не підлягає оскарженню.

