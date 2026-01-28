0 800 307 555
Які українці можуть отримати доплату в 1000 гривень

Особисті фінанси
Доплата в 1000 гривень
Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачено встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб.
Про це нагадує Пенсійний фонд України.
Додаткові соціальні блага встановлюються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України.
Хто має право

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється, зокрема матерям, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.
Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Умова

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право особа (до пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років). Розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи.
Розміри

Для багатодітних матерів цей розмір складає від 35 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей).
Починаючи з 01.01.2026 ця сума становить від 908,25 грн до 1038 грн.
Нагадаємо, з 1 січня прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць становить 2595 гривень. У зв’язку зі зростанням цього показника оновилися й умови для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
Раніше писали, що Кабмін працює над таким рівнем мінімальних випла, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень. Про це в розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін. Підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
