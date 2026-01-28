ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

ВПО можуть повторно звертатися по допомогу

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму. То ж ВПО можуть повторно звернутися за допомогою.

Деталі повідомив Пенсійний Фонд України.

З 1 січня прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць становить 2595 гривень.

Умови

У зв’язку зі зростанням цього показника оновилися й умови для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Виплати внутрішньо переміщеним особам продовжуються ще на пів року, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Це означає, що граничний дохід для отримання допомоги ВПО становить 10380 гривень.

Висновки

Таким чином ВПО або родини ВПО, яким було відмовлено в призначенні допомоги на проживання через перевищення рівня граничного доходу, можуть повторно подати заяву на призначення такої допомоги.

Раніше писали , на практиці заявники нерідко стикаються з відмовами у реєстрації ВПО. Юридичний порадник для ВПО розповів, у яких випадках така відмова є законною, а коли її можна і варто оскаржувати.

Довідка Finance.ua:

Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», довідка ВПО дійсна безстроково. Винятком є випадки, коли людина самостійно вирішує відмовитися від довідки. Причини такого рішення не мають значення.

Нагадаємо, 1 грудня розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.

