0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі

Особисті фінанси
69
ВПО можуть повторно звертатися по допомогу
ВПО можуть повторно звертатися по допомогу
Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено підвищення в 2026 році соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму. То ж ВПО можуть повторно звернутися за допомогою.
Деталі повідомив Пенсійний Фонд України.
З 1 січня прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць становить 2595 гривень.

Умови

У зв’язку зі зростанням цього показника оновилися й умови для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
Виплати внутрішньо переміщеним особам продовжуються ще на пів року, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.
Це означає, що граничний дохід для отримання допомоги ВПО становить 10380 гривень.
Читайте також

Висновки

Таким чином ВПО або родини ВПО, яким було відмовлено в призначенні допомоги на проживання через перевищення рівня граничного доходу, можуть повторно подати заяву на призначення такої допомоги.
Місце для вашої реклами
Раніше писали, на практиці заявники нерідко стикаються з відмовами у реєстрації ВПО. Юридичний порадник для ВПО розповів, у яких випадках така відмова є законною, а коли її можна і варто оскаржувати.

Довідка Finance.ua:

  • Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», довідка ВПО дійсна безстроково. Винятком є випадки, коли людина самостійно вирішує відмовитися від довідки. Причини такого рішення не мають значення.
  • Нагадаємо, 1 грудня розпочався перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems