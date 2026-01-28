0 800 307 555
Як отримати 7−10 млн гривень грантової підтримки для розвитку садів та теплиць — подробиці

З другого лютого Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відновлює прийом заявок на отримання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства, пише SEEDS.

Як подати документи

Подання документів здійснюватиметься через портал Дія, а загальний бюджет програми на 2026 рік становить $465 млн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
За словами заступника міністра Тараса Висоцького, ця програма є інвестицією у створення робочих місць та підвищення стійкості агросектору.

Суть програми

  • На розвиток садів площею від 1 до 25 га аграрії можуть отримати до 10 млн грн (але не більше 400 тис. грн на гектар).
  • Для будівництва модульних теплиць площею від 0,4 до 2,4 га передбачено гранти до 7 млн грн залежно від розміру об’єкта.
«Це не короткострокова допомога, а інвестиція у розвиток агросектору, створення робочих місць у громадах і підвищення стійкості виробництва», — наголосив Тарас Висоцький.
Для проєктів на прифронтових та деокупованих територіях держава може покривати до 80% витрат.
Подати заявку можуть суб’єкти господарювання, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, за умови підтвердженого права власності або користування землею щонайменше на 7 років.
З початку дії програми у 2022 році держава вже спрямувала на розвиток садів і теплиць понад 1,6 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
АгробізнесАгроринок
