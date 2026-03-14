Яку інформацію про зарплату повинен надавати роботодавець

Що саме входить до суми заробітної плати
Розмір оплати праці встановлюється у трудовому договорі. Детальну інформацію про нарахування зазвичай надає бухгалтерія підприємства. Найчастіше це робиться у вигляді розрахункового листка.
Про це розповіли фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Роботодавець повинен інформувати працівника про нараховану заробітну плату щоразу під час її виплати.
За словами фахівців, під час кожної виплати зарплати працівника повинні поінформувати про:
  • загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами виплат;
  • розміри та підстави відрахувань із зарплати;
  • суму коштів, що підлягає виплаті працівнику.
Якщо виплачується аванс, роботодавець може повідомити лише суму такої виплати.
Також роботодавець повинен забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.
Інформацію можуть надавати у письмовій формі разом із зарплатою або зробити її доступною для ознайомлення, наприклад у платіжній відомості.
Зазвичай на підприємстві працівник отримує розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати, та відрахувань з них.
У розрахунковому листку вказуються:
  • табельний номер або код працівника;
  • види виплат;
  • кількість відпрацьованого часу (виробленої продукції);
  • сума нарахована за роботу;
  • суми і підстави відрахувань із заробітної плати;
  • сума, що належить до виплати працівнику.
Фахівці зазначають, законодавством не передбачено заборони у разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його заробітної плати на вказану ним електронну адресу.
За матеріалами:
Finance.ua
