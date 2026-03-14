Яку інформацію про зарплату повинен надавати роботодавець Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Що саме входить до суми заробітної плати

Розмір оплати праці встановлюється у трудовому договорі. Детальну інформацію про нарахування зазвичай надає бухгалтерія підприємства. Найчастіше це робиться у вигляді розрахункового листка.

Про це розповіли фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Що саме входить до суми зарплати

Роботодавець повинен інформувати працівника про нараховану заробітну плату щоразу під час її виплати.

За словами фахівців, під час кожної виплати зарплати працівника повинні поінформувати про:

загальну суму заробітної плати з розшифруванням за видами виплат;

розміри та підстави відрахувань із зарплати;

суму коштів, що підлягає виплаті працівнику.

Якщо виплачується аванс, роботодавець може повідомити лише суму такої виплати.

Також роботодавець повинен забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

Інформацію можуть надавати у письмовій формі разом із зарплатою або зробити її доступною для ознайомлення, наприклад у платіжній відомості.

Зазвичай на підприємстві працівник отримує розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати, та відрахувань з них.

У розрахунковому листку вказуються:

табельний номер або код працівника;

види виплат;

кількість відпрацьованого часу (виробленої продукції);

сума нарахована за роботу;

суми і підстави відрахувань із заробітної плати;

сума, що належить до виплати працівнику.

Фахівці зазначають, законодавством не передбачено заборони у разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його заробітної плати на вказану ним електронну адресу.

