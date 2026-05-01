За що блокують картки? 5 помилок, які заморозять ваші гроші. Послухайте поради щодо фінмоніторингу

Міністерство фінансів оприлюднило роз’яснення для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів — так званих спеціально визначених суб’єктів фінмоніторингу. Саме вони часто першими бачать фінансову сторону угод і можуть виявити ризики ще до того, як гроші потрапляють у банківську систему.
Для цих професій визначено три ключові вимоги:
стати на облік у Держфінмоніторингу;
застосовувати принцип «знай свого клієнта»;
повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках.
Такий підхід означає, що держава спочатку формує правила і дає інструменти для їх виконання, а вже потім очікує дотримання. Для ринку нерухомості це сигнал про поступове впорядкування роботи та зменшення ризиків.
Пожиттєвий фінмоніторинг: кого це стосується
Окрім стандартних перевірок, в Україні існує категорія громадян, які перебувають під постійним фінансовим наглядом. Йдеться про політично значущих осіб — народних депутатів, членів уряду, дипломатів, військове командування та керівників політичних партій.
Ключова особливість — цей статус є пожиттєвим. Тобто навіть після завершення кар’єри такі особи залишаються під посиленим контролем банків. Ба більше, перевірки поширюються і на пов’язаних осіб — родичів, партнерів та близьке оточення.
близько 30 тисяч українців мають статус політично значущих осіб;
ще приблизно 140 тисяч вважаються пов’язаними з ними;
окрема група — 7,5 тисяч осіб, які одночасно входять до кількох категорій ризику.
Чому блокують рахунки
Банки дедалі частіше заморожують кошти, посилаючись на фінансовий моніторинг, і часто це стається у найбільш невідповідний момент. Чому система вважає ваші чесно зароблені гроші брудними і як не потрапити в бан-лист алгоритмів?
Експерти розповіли, що саме викликає підозру алгоритмів:
великі операції на понад 400 тис. грн. Будь-яка операція на цю суму або еквівалент у валюті, автоматично підлягає обов’язковій перевірці;
різке зростання сум: якщо обороти раптово збільшилися у кілька разів;
аномальна активність: часті перекази незнайомим особам або регулярні надходження без зрозумілого призначення;
дроблення платежів: спроба розбити велику суму на багато дрібних платежів, щоб уникнути порога перевірки;
специфічні активи: операції з криптоактивами, дорогоцінними металами чи гральний бізнес".
Більше деталей про фінмоніторинг — дивіться у відео за посиланням: