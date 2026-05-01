Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів та самозайнятих осіб Сьогодні 09:15

Зміни стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також виплат у разі нещасного випадку на виробництві.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 533 від 29 квітня 2026 року, якою змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплат у межах загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зміни стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також виплат у разі нещасного випадку на виробництві.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Ключові зміни

Розширено коло застрахованих осіб

Оновлений порядок поширено на фізичних осіб — підприємців (ФОПів), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також членів фермерських господарств.

Таким чином, правила розрахунку середнього доходу чітко застосовуються і до цих категорій.

Урахування періодів без сплати ЄСВ

Документ уточнює, що до розрахунку включатимуться періоди, коли ФОПи та самозайняті особи були звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) відповідно до законодавства.

Такі періоди не погіршуватимуть розрахунок виплат.

Уточнення щодо робочих днів

У нормі про розрахунок середньої зарплати додано, що йдеться про всі робочі дні місяця для застрахованої особи.

Оновлення правил оплати лікарняних

Уточнено підстави для здійснення виплат:

оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності (або 17 днів — у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання) здійснюється за рахунок роботодавця;

підставою є листок непрацездатності (паперовий або електронний) і довідка про зарплату або дані з реєстру застрахованих осіб.

Окремий механізм для ФОПів і самозайнятих

Порядок доповнено новим пунктом: середній дохід для ФОПів, осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств обчислюватиметься за загальними правилами, але з урахуванням специфіки сплати ЄСВ «за себе».

Окрема норма про виплати декретних

Пенсійний фонд має забезпечити виплату допомоги по вагітності та пологах ФОПам і самозайнятим, які:

були звільнені від сплати ЄСВ за законом;

не мають страхування з тимчасової непрацездатності на інших підставах.

Виплати здійснюватимуться за поданими заявами-розрахунками за рахунок коштів соціального страхування.

