Для України створять Міжнародну компенсаційну комісію: Рада ратифікувала конвенцію

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Цей крок є ключовим етапом у формуванні цілісного міжнародно-правового механізму для відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії рф на території України.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Завдання Міжнародної комісії

Конвенція регулює функціонування Міжнародної компенсаційної комісії як другого компонента глобального механізму репарацій. Комісія діятиме як незалежний орган в інституційних рамках Ради Європи. Її основним завданням стане розгляд скарг щодо збитків, втрат та шкоди, заподіяних після 24 лютого 2022 року.

Право на компенсацію через цей механізм матимуть:

фізичні особи;

юридичні особи;

держава Україна, включаючи регіональні та місцеві органи влади;

державні та підконтрольні установи.

«Конвенція має перспективний характер оскільки регулює як існуючі процедури, так і закладає основу для подальшого розвитку міжнародного компенсаційного механізму. Зокрема, створення компенсаційного фонду», — сказано в повідомллені.

Умови набрання чинності

Конвенція набуде чинності через три місяці після того, як будуть виконані дві умови:

25 країн-підписантів мають дати згоду на обов’язковість для них цієї Конвенції відповідно до її положень. Сукупні індивідуальні внески цих підписантів до бюджету Реєстру на 2025 рік мають становити щонайменше 50% від загального бюджету Реєстру на 2025 рік (3 692 150 євро).



Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України прийнято та офіційно відкрито для підписання на конференції в Гаазі (Нідерланди) 16 грудня 2025 року.

Серед країн-підписантів: Андорра, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна та Велика Британія, а також Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 29 квітня представники бізнесу та державного сектору отримали можливість подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Йдеться про п’ять нових категорій, які охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також втрату чи пошкодження активів.

