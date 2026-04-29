Кабмін готує нові правила індексації заробітної плати: що може змінитися Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Чи буде індексація зарплат у травні?

Уряд в цьому році планує оновити механізм індексації заробітної плати. Кабінет Міністрів доопрацював проєкт постанови, який уточнює перелік виплат, що підлягатимуть перегляду, а також передбачає нові підходи до розрахунку сум.

Про це повідомляє видання Новини.Live.

Відповідні зміни передбачені у доопрацьованому проєкті постанови «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» № 1078.

Документ оприлюднений на порталі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок.

Які виплати підпадають під індексацію

Документ передбачає приведення у відповідність до чинних норм законодавства переліку грошових доходів населення, які підлягатимуть осучасненню та не належать до об’єктів індексації.

Також пропонується визначити механізм нарахування індексації в окремих випадках, зокрема:

під час оплати понаднормової роботи;

у разі нарахування допомоги з безробіття за неповний місяць;

при зростанні тарифних ставок (посадових окладів) через додаткові коефіцієнти та доплати непостійного характеру;

у разі поновлення виплат допомоги з безробіття;

при одночасному призначенні стипендії та допомоги з безробіття або підвищенні їх розміру в одному місяці;

у разі переходу з одного виду соціальної стипендії на інший.

Окремо визначено органи, відповідальні за розрахунок індексу споживчих цін, який використовується для індексації доходів.

Чинні норми українського законодавства дають право на осучаснення зарплати працівників за рахунок зростання рівня індексу споживчих цін (ІСЦ). Цей показник Державна служба статистики визначає та оприлюднює щомісяця. Він є свідченням середньої зміни вартості продукції/послуг та відображенням рівня інфляції/дефляції в країні.

Можливість нарахування індексації може з’явитися тоді, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%.

На початку 2026 року відбулося обнулення індексації за попередній рік. У зв’язку з цим для права індексації випали перші три місяці (січень, лютий та березень). Уперше можливість здійснити індексацію могла виникнути у квітні у разі перевищення порогу індексу споживчих цін за лютий. Проте значення становило 101%, що нижче за необхідні 103%, а тому зарплату не індексували.

Згідно з новим показником індексу споживчих цін Держслужби статистики, він становив 102,7%, що також не дозволяє здійснити осучаснення виплат у травні.

