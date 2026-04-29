Кабмін готує нові правила індексації заробітної плати: що може змінитися

Уряд в цьому році планує оновити механізм індексації заробітної плати. Кабінет Міністрів доопрацював проєкт постанови, який уточнює перелік виплат, що підлягатимуть перегляду, а також передбачає нові підходи до розрахунку сум.
Відповідні зміни передбачені у доопрацьованому проєкті постанови «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» № 1078.
Документ оприлюднений на порталі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок.
Які виплати підпадають під індексацію
Документ передбачає приведення у відповідність до чинних норм законодавства переліку грошових доходів населення, які підлягатимуть осучасненню та не належать до об’єктів індексації.
Також пропонується визначити механізм нарахування індексації в окремих випадках, зокрема:
під час оплати понаднормової роботи;
у разі нарахування допомоги з безробіття за неповний місяць;
при зростанні тарифних ставок (посадових окладів) через додаткові коефіцієнти та доплати непостійного характеру;
у разі поновлення виплат допомоги з безробіття;
при одночасному призначенні стипендії та допомоги з безробіття або підвищенні їх розміру в одному місяці;
у разі переходу з одного виду соціальної стипендії на інший.
Окремо визначено органи, відповідальні за розрахунок індексу споживчих цін, який використовується для індексації доходів.
Чи буде індексація зарплат у травні
Чинні норми українського законодавства дають право на осучаснення зарплати працівників за рахунок зростання рівня індексу споживчих цін (ІСЦ). Цей показник Державна служба статистики визначає та оприлюднює щомісяця. Він є свідченням середньої зміни вартості продукції/послуг та відображенням рівня інфляції/дефляції в країні.
Можливість нарахування індексації може з’явитися тоді, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%.
На початку 2026 року відбулося обнулення індексації за попередній рік. У зв’язку з цим для права індексації випали перші три місяці (січень, лютий та березень). Уперше можливість здійснити індексацію могла виникнути у квітні у разі перевищення порогу індексу споживчих цін за лютий. Проте значення становило 101%, що нижче за необхідні 103%, а тому зарплату не індексували.
Згідно з новим показником індексу споживчих цін Держслужби статистики, він становив 102,7%, що також не дозволяє здійснити осучаснення виплат у травні.