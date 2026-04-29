ЄС планує прив'язати надання Україні €90 млрд до непопулярних податкових реформ — Bloomberg

ЄС і МВФ узгоджують нові фіскальні вимоги для України

Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредитної програми для України обсягом 90 млрд євро (105 млрд доларів). Частину виплат можуть прив’язати до впровадження податкових змін для бізнесу, які викликають значний спротив.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Ініціатива, яку обговорює Європейська комісія, може вплинути на 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку планують надати цього року.

Обговорення відбувається паралельно зі спробами Києва переконати Міжнародний валютний фонд відтермінувати аналогічні вимоги в межах окремої кредитної програми обсягом понад 8 млрд доларів.

Податкові зміни для бізнесу

Обговорення зосередилося на змінах до пільгового податкового режиму, який застосовується до частини українських компаній. Спочатку він був розроблений для самозайнятих осіб і малого бізнесу та передбачав мінімальну ставку на рівні 5% від доходу. За оцінками Міністерства фінансів, зміни можуть забезпечити понад 40 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку.

Згідно з пропозицією, компанії, які працюють у межах пільгового режиму та мають річний дохід понад 4 млн грн, мають сплачувати 20% податку на додану вартість.

Позиція Єврокомісії

Потенційно змінені умови стосуються лише частини дворічного пакета допомоги. Близько 60 млрд євро передбачено на оборонну підтримку, решта — на макрофінансову допомогу та програму Ukraine Facility для фінансування бюджетних витрат.

У Європейській комісії заявили, що працюють над узгодженням меморандуму про взаєморозуміння, який визначатиме умови фінансування, однак деталей не розкрили.

Міністерство фінансів і міжнародні партнери вважають, що чинна система зменшує бюджетні доходи, викривлює конкуренцію та сприяє збереженню значного тіньового сектору економіки. Водночас запропоновані зміни є політично чутливими та непопулярними серед частини бізнесу, що може посилити суспільну напругу.

Додатковим фактором є складні відносини між парламентом і президентом, що ускладнює ухвалення рішень.

Україна тривалий час домагалася розблокування фінансування ЄС, яке затримувалося через політичні розбіжності. Після змін у політичній ситуації в Угорщині з’явилися передумови для початку виплат до кінця поточного кварталу. Водночас нові умови, ймовірно, також зіткнуться з труднощами під час ухвалення.

Переговори з МВФ

Раніше парламент відмовився підтримати податкові зміни, зокрема розширення оподаткування міжнародних посилок ПДВ, що є однією з вимог МВФ. В Офісі президента відповідальність за ситуацію частково поклали на Міністерство фінансів.

Подальші транші МВФ залежать від виконання цих та інших фіскальних заходів, спрямованих на скорочення тіньової економіки. Україна вже пропустила дедлайн у березні для внесення змін до законодавства. Наступний перегляд програми запланований на червень.

Наразі МВФ виділив 1,5 млрд доларів у межах чинної програми, тоді як наступний транш у розмірі близько 700 млн доларів залишається під питанням.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Reuters писав , що Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

«Посилки стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляд може не відбутися, що матиме негативні наслідки», — зазначило джерело в коментарі Reuters. У разі зриву програми з МВФ Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії, додало джерело.

Також ми розповідали , що Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Як заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. «Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і неконструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — додала вона.

