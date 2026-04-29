Рада проголосувала за новий Цивільний кодекс: що він передбачає

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України. Документ має стати фундаментальною реформою приватного права, проте вже на етапі першого читання він викликав хвилю критики.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про законопроєкт

За документ № 15150 проголосували 254 народні депутати. Його подали як альтернативу попередньому проєкту № 14394, який викликав широкий резонанс і критику в суспільстві.

Один з ініціаторів, голова парламенту Руслан Стефанчук, зазначив, що над оновленням Цивільного кодексу працювали близько шести років. За його словами, мета — створити сучасний документ, який розширить правові можливості для громадян.

Чому виникла критика

Попри підтримку в парламенті, законопроєкт уже викликав дискусії. Серед спірних питань:

визначення сім’ї та статусу релігійного шлюбу;

можливі обмеження для журналістів-розслідувачів;

зміни у сфері права власності та захисту державного майна.

Громадські організації наголошують , що окремі положення можуть суперечити європейським стандартам прав людини та зобов’язанням України в процесі євроінтеграції.

Поки що законопроєкт ухвалено тільки в першому читанні. Попереду — доопрацювання документа з урахуванням правок і зауважень перед другим читанням.

