Україні необхідно затвердити податок на посилки, щоб зберегти фінансування від МВФ — Reuters Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Україна залежить від міжнародної допомоги

Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

Про це повідомляє Reuters.

Умови співпраці з МВФ

Україна залежить від міжнародної допомоги для покриття бюджетних потреб і фінансування війни з росією. Більшість багаторічних програм фінансування передбачають проведення реформ у сфері управління та змін у фіскальному законодавстві.

У червні МВФ оцінюватиме, чи виконує Україна встановлені цілі. Серед вимог — розширення фіскальної бази.

«Посилки стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляд може не відбутися, що матиме негативні наслідки», — зазначило джерело в коментарі Reuters.

У разі зриву програми з МВФ Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії, додало джерело.

Наразі посилки вартістю до 150 євро (175,54 долара) не оподатковуються ПДВ. За оцінками Міністерства фінансів, запровадження податку може приносити близько 10 млрд грн (227,53 млн доларів) щороку.

Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту, однак його не розглянули через брак підтримки серед депутатів.

У Мінфіні наголошують, що нові правила не ускладнять відправлення та отримання посилок з-за кордону для громадян.

Некомерційні відправлення вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться. Водночас запровадження ПДВ не планується раніше 2027 року.

Політичні дискусії та позиція уряду

Останнім часом парламент не підтримав низку законопроєктів, необхідних для отримання міжнародного фінансування. Серед них — ініціатива щодо запровадження ПДВ для самозайнятих осіб, яка є одним із маяків МВФ.

Частина депутатів заявили про небажання підтримувати непопулярні рішення, що змусило уряд повернутися до переговорів із фондом.

Після перемовин із представниками МВФ у Вашингтоні в середині квітня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що сторони погодилися, що запровадження цього податку наразі є «неконструктивним». Україна шукатиме альтернативні рішення.

«Це складне питання для ухвалення у 2026 році, і його можуть відкласти на пізніший термін», — повідомило джерело, додавши, що консультації тривають.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міжнародний валютний фонд наразі не вимагає від України запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Як заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, МВФ із розумінням поставився до чутливості запровадження ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. «Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і неконструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — додала вона.

Також ми розповідали , що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про скасування ліміту в 150 євро на безмитне ввезення посилок із-за кордону. Це рішення є одним із «маяків» МВФ. Ключові деталі:

цей проєкт вносить зміни до Податкового кодексу, тоді як основні зміни до Митного кодексу будуть внесені через інший законопроєкт (№ 12360);

уряд розраховує залучити до бюджету додатково до 10 млрд грн;

система почне працювати лише тоді, коли буде рішення уряду. Це станеться значно пізніше січня 2027 року, оскільки зараз навіть не виділено коштів на розробку системи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.