ПДВ для ФОП та податок на посилки: Гетманцев розповів про виконання вимог МВФ

Україна формально прострочила виконання «маяка» МВФ щодо ухвалення пакету податкових законопроєктів. Проте в парламенті розраховують надолужити згаяне до кінця травня, коли заплановано черговий перегляд програми фінансування.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, пакет із чотирьох ключових ініціатив має різні шанси на ухвалення.

Доля ПДВ для ФОП та податку на посилки

Найбільш резонансною ініціативою стало запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Гетманцев оцінює ймовірність її підтримки як вкрай низьку через токсичність питання в суспільстві та парламенті.

Статус ключових податкових ініціатив:

ПДВ для ФОП: Кабмін поки не вносить законопроєкт. Ймовірно, уряд спробує переглянути це питання з МВФ під час Spring Meetings у Вашингтоні. Пропонується встановити єдиний ліміт на рівні 4 млн грн;

міжнародні посилки до 150 євро: законопроєкт про їхнє оподаткування можуть проголосувати вже у травні. Бізнес підтримує цю норму, незважаючи на її непопулярність серед споживачів;

цифрові платформи: розгляд у другому читанні заплановано на середину травня (орієнтовно 12 травня);

військовий збір: подовження його дії залишається критично важливим для наповнення бюджету.

Прогнозні надходження до бюджету

За попередніми підрахунками, реалізація цих заходів має принести мільярди гривень додаткових доходів. Гетманцев підкреслює, що часто реальні цифри перевищують прогнози у 2−3 рази через легалізацію цілих секторів економіки.

Очікувані річні доходи:

військовий збір — 135 млрд грн;

ПДВ для ФОП — 40 млрд грн;

податок на цифрові платформи — 14 млрд грн;

оподаткування посилок — до 10 млрд грн.

«Усунення прогалини в оподаткуванні викликає каскадний ефект, коли прикриття певної схеми змушує легалізуватися цілі сектори», — зауважив голова комітету.

