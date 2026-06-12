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НБУ випустив нові обігові монети (фото)

Казна та Політика
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НБУ випустив нові обігові монети (фото)
НБУ випустив нові обігові монети (фото)
НБУ попонив серію обігових пам’ятних «Ми сильні. Ми разом» двома новими монетами.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям:
  • «Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область»;
  • «Ми сильні. Ми разом. Одеська область».
НБУ випустив нові обігові монети (фото)
«У серії обігових пам’ятних монет „Ми сильні. Ми разом“ ми розповідаємо історію України — через її регіони та людей. Кожна її монета є знаком поваги до областей та їх мешканців, які своєю працею, мужністю та відданістю зміцнюють нашу державу. Миколаївщина та Одещина — південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу. Це надійний форпост, що зберігає економічну життєздатність нашої країни та її зв’язок зі світом. Нові обігові пам’ятні монети — наш вияв вдячності жителям Миколаївської та Одеської областей за їхню згуртованість і віру в Україну. Сьогодні ми закарбовуємо в металі незламність українського Півдня та людей, які боронять, відновлюють і розвивають свої громади в найскладніші часи. Бо ми сильні, коли ми разом», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.
НБУ випустив нові обігові монети (фото)

Дизайн

Монети мають номінал 10 гривень. Їхній аверс ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас головним елементом реверсу є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені — Одеській та Миколаївській областям.
Дизайн реверсу — Олександра Кучинська, аверсу — Володимир Дем’яненко; скульптор — Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.
НБУ випустив нові обігові монети (фото)
Частина тиражу сформована в спеціально оформлені ролики, кожен з яких міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного — 15 тис. шт.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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