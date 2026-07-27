Які галузі наповнюють бюджет: найбільш перкспективні напрями України Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Які галузі наповнюють бюджет: найбільш перкспективні напрями України

В дослідженні GRADUS назвали набільшеперспективні галузі, що нині наповнюють бюджет України.

Лідерами тут є аграрний сектор та періробка с\г продукції, а також велика промисловість, які займають по 41% кожна.

Добувна промиловість і енергетика на другому місці з 26% і 20% відповідно.

Фінансовий сектор займає 3 місце (страхування) — 16%. А от віськово-промисловий комплекс та роздрібна торгівля по 14%.

Інфографіка GRADUS

Післявоєнне відновлення економіки

Інфографіка GRADUS

Найбільш перспективний напрямок для України

Також експерти назвали найбільш перспективні напрямки для України в майбутньому. Сюди відносять розвиток агросектору та великої переробної промисловості, також розвиток ІТ та малого бізнесу.

Інфографіка GRADUS

Очікувані доходи — 2 трлн 917,9 млрд грн (без урахування грантів та міжнародної допомоги), зокрема загальний фонд — 2 трлн 625 млрд грн, спеціальний фонд — 292,9 млрд грн.

Доходи 2026 року будуть більші на 415,3 млрд грн, ніж 2025-го.

Видатки та надання кредитів із державного бюджету 2026 року становитимуть 4 трлн 837,4 млрд грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж 2025-го. Загальний фонд — 4 трлн 416,5 млрд грн, спеціальний фонд — 420,9 млрд грн.

Це означає дефіцит бюджету приблизно 1,9 трлн грн, що становить близько 18,5% ВВП та потребу в зовнішньому фінансуванні у розмірі приблизно 2 трлн 79 млрд грн. Ще близько 430 млрд грн планується отримати користуючись з внутрішніх запозичень.

Головний акцент проєкту Держбюджету на 2026 рік — на оборону країни. Він передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону 2 трлн 805,8 млрд грн або 27,2% ВВП, що на 168,6 млрд грн більше порівняно з 2025 роком. Тобто практично всі очікувані доходи загального фонду будуть спрямовані на оборону країни.

Для порівняння, Держбюджет-2025 передбачав видатки на безпеку і оборону у розмірі 2,2 трлн грн або 26,3% ВВП. У липні 2025 року Рада збільшила видатки на безпеку і оборону на 412 млрд грн.

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