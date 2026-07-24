Україна готується до можливих перебоїв з експортом через нові атаки рф Сьогодні 07:28 — Казна та Політика

Попри нові удари росії по морській та портовій інфраструктурі, Україна має більше можливостей для адаптації експортних маршрутів, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

рф підвищує рівень атак

За його словами, росія підвищує рівень атак на морську та портову інфраструктуру, що створює додаткові ризики для експорту.

«Ми бачимо, що ворог підвищує планку атак. Були удари по суднах, по міжнародних водах, по портовій інфраструктурі. Зараз також є ризики для Дунаю», — сказав Висоцький.

Україна адаптується

Водночас міністр зазначив, що Україна зараз має більше можливостей для адаптації, ніж у 2022 році.

«За цей час ми отримали певний досвід і маємо підготовку. Дунай розбудований, інфраструктура там є. Сухі порти (логістичні хаби. — Ред.) також розбудовані», — зазначив він.

Водночас він наголосив, що альтернативні маршрути не можуть повністю замінити глибоководний морський експорт.

«Альтернативи глибоководному експорту немає. Але короткостроково це не означає зупинку експорту. Експорт вимірюється місяцями і роками. День чи тиждень на обсяги не впливає», — сказав міністр.

Він додав, що у разі затримок із вивезенням продукції уряд готується збільшувати можливості зберігання, зокрема через використання зернових рукавів.

«Ми розуміємо, що через такі затримки може виникнути додаткова потреба у зберіганні. Тому будемо завчасно готуватися: частину рішень реалізовувати через власні закупівлі, частину — через звернення до партнерів. У нас уже є досвід використання зернових рукавів, який допомагав у попередні періоди. Потенційно може йтися про потребу у додаткових потужностях на рівні 10−12 млн т», — підсумував Висоцький.

Укрінформ За матеріалами:

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