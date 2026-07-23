Кількість пенсіонерів в Україні впала до історичного мінімуму Сьогодні 21:22 — Казна та Політика

Кількість пенсіонерів в Україні впала до історичного мінімуму

Чисельність пенсіонерів в Україні стрімко скорочується й досягла найнижчого рівня з часу здобуття незалежності.

Така тенденція вказує на глибокі демографічні та соціально-економічні виклики, з якими стикається держава та система пенсійного забезпечення.

Динаміка чисельності

Станом на 1 липня цього року в країні зареєстровано 9 976 619 пенсіонерів, що стало новим історичним мінімумом. Експерти звертають увагу на те, що скорочення кількості отримувачів відбулося в прискореному темпі: лише за перші п’ять місяців поточного року зниження було більшим, ніж упродовж усього попереднього року, що свідчить про поглиблення негативної демографічної динаміки.

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Економічні наслідки та реальна вартість пенсій

При зниженні чисельності пенсіонерів середній розмір виплат становить 7273 гривні, що приблизно відповідає 163 доларам США. Номінальна сума може виглядати на перший погляд відносно значною, але її реальна покупна спроможність знижується на фоні зростання цін на товари та послуги. Це загострює дискусії про адекватність пенсійних виплат і механізми їхнього індексування.

На скорочення кількості пенсіонерів впливають низка факторів: природне скорочення населення, міграційні процеси та зміни в пенсійному законодавстві.

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Наслідки такої тенденції позначаються на фінансовій стійкості Пенсійного фонду — зменшення числа працюючих, що платять внески, створює додатковий тиск на бюджет системи соціального захисту. Це, у свою чергу, ставить під питання довгострокову спроможність забезпечувати сталий рівень виплат і потребує перегляду підходів до фінансування пенсій.

Потрібен комплексний аналіз поточної ситуації та розробка стратегій, які зможуть забезпечити стійкість пенсійної системи, захистити купівельну спроможність отримувачів виплат і зменшити фіскальне навантаження на державний бюджет. Серед напрямів для розгляду — заходи з підтримки зайнятості та легалізації праці, удосконалення механізмів індексації виплат і пошук додаткових джерел фінансування системи.

AgroWeek За матеріалами:

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