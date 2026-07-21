Допомога українцям за кордоном у 2026 році: про ці зміни варто знати Сьогодні 10:15

4,33 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС

Понад 4,3 млн українців продовжують користуватися статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. За даними ЄС, найбільша кількість українців із тимчасовим захистом перебуває у Німеччині — 28,7% від усіх отримувачів статусу; Польщі — 22,3%; Чехії — 9%.

Нагадаємо, тимчасовий захист — це спеціальний правовий механізм ЄС, запроваджений у березні 2022 року для громадян України, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну. На відміну від класичної процедури отримання притулку, яка може тривати роками, цей статус дозволяє швидше отримати базові права в країні перебування.

Нещодавно Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію цього механізму до 4 березня 2028 року, однак умови підтримки в окремих країнах вже суттєво змінюються.

У рамках спецпроєкту «Фінансова опора», що створюється в межах співпраці з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів , Finance.ua знайшов відповідь на запитання: «Які актуальні програми, можливості та обмеження існують станом на літо 2026 року для українців у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах ЄС?». Читайте, та надавайте на ознайомлення родичам, друзям, знайомим.

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