Electronic Arts продають саудитам за $55 млрд: ЄС готується схвалити рекордну угоду Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Для Саудівської Аравії придбання одного з найбільших ігрових видавців світу є важливим кроком у реалізації стратегії диверсифікації економіки

Група інвесторів на чолі із суверенним фондом Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) звернулася до Європейської комісії за антимонопольним погодженням придбання американського розробника відеоігор Electronic Arts (EA) за 55 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Європейська комісія, яка виконує функції антимонопольного регулятора ЄС, має ухвалити попереднє рішення щодо угоди до 22 липня.

Регулятор може погодити придбання без додаткових умов, схвалити його із зобов’язаннями для сторін або розпочати поглиблене антимонопольне розслідування, якщо виявить ризики для конкуренції.

Хто бере участь в угоді

До консорціуму інвесторів, окрім Public Investment Fund, входять інвестиційна компанія Affinity Partners, а також приватна інвестиційна компанія Silver Lake.

Угода щодо купівлі Electronic Arts триває ще з вересня 2025 року, коли консорціум оголосив про намір придбати власника брендів EA Sports FC, The Sims, Battlefield та Need for Speed. Видавець входить до трійки найбільших гравців індустрії поряд з Activision Blizzard та Take-Two. У грудні 2025 року акціонери EA схвалили продаж за 55 млрд доларів.

Які погодження ще необхідні

Очікується, що угода отримає антимонопольне схвалення Європейського Союзу.

Водночас консорціуму також необхідно пройти перевірку відповідно до правил ЄС щодо іноземних субсидій, які покликані запобігати недобросовісній конкуренції у разі придбання компаній за підтримки державного фінансування.

Для Саудівської Аравії придбання одного з найбільших ігрових видавців світу є важливим кроком у реалізації стратегії диверсифікації економіки. Королівство активно інвестує в ігрові студії, кіберспорт та туристичну галузь, прагнучи зменшити залежність від нафтових доходів.

Для самої EA така угода може означати більш гнучкий підхід до розробки ігор. Без тиску з боку інвесторів і необхідності щоквартально звітувати про фінансові показники студії зможуть зосередитися на поліпшенні якості та розвитку своїх ігор.

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