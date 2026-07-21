НКЦПФР запропонувала посилити захист інвесторів у житлове будівництво
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підтримала проєкт Державної стратегії житлової політики України до 2033 року та план її реалізації на 2026−2029 роки. Водночас регулятор надав низку зауважень, які стосуються посилення захисту інвесторів у житлове будівництво.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Чому розробили нову стратегію
Документ запроваджує в Україні систему стратегічного планування у житловій сфері.
Необхідність розроблення стратегії зумовлена тим, що більшість багатоквартирних будинків в Україні були зведені до 1990 року й уже не відповідають сучасним вимогам щодо енергоефективності та безпеки.
Крім того, повномасштабна війна поглибила житлову кризу: значна частина житлового фонду була зруйнована або пошкоджена, а мільйони українців втратили домівки чи були змушені покинути їх.
Водночас в Україні досі відсутній повноцінний фонд соціального житла, а механізми забезпечення доступним житлом залишаються недостатньо розвиненими. Фінансування житлового будівництва переважно здійснюється коштом громадян, тоді як довгострокове та інституційне інвестування залишається обмеженим через воєнні ризики й недостатній захист інвесторів.
Які зміни пропонує Комісія
У проєкті стратегії передбачено створення прозорої, безпечної та інклюзивної системи інвестування у житлове будівництво. Зокрема, Комісія готова долучитися до оновлення правил контролю за фондами фінансування будівництва, фондами операцій із нерухомістю та компаніями з управління активами.
Також регулятор підтримує створення механізму фінансування житлового будівництва через ескроу-рахунки. Йдеться про спеціальні рахунки, на яких кошти покупців зберігаються до моменту виконання забудовником своїх зобов’язань.
Крім того, НКЦПФР пропонує встановити вимоги до капіталу та структури власності компаній-забудовників, а також зобов’язати їх розкривати інформацію про свої проєкти.
Ще одна пропозиція — створити фонд гарантування будівництва. Він має захистити людей, які інвестують у житло: якщо будівництво зупиниться, фонд допоможе добудувати об’єкт або повернути вкладені гроші.
Комісія також хоче створити умови, щоб банки, страхові компанії та пенсійні фонди могли більше інвестувати в будівництво житла. Для цього потрібно розробити зрозумілі правила оцінки таких проєктів і нові інструменти фінансування.
Законопроєкт про сек’юритизацію
Експерти регулятора запропонували врахувати вже зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям» (№ 15172 від 13 квітня 2026 року). Комісія вважає, що в операційному плані варто конкретизувати очікуваний результат цього напряму: передбачити не лише ухвалення профільного закону, а й прийняття необхідних нормативно-правових актів НКЦПФР.
На думку регулятора, це дозволить запровадити механізми випуску облігацій з покриттям і сек’юритизації активів, які допоможуть залучити довгострокове фінансування у житлове будівництво, ефективніше розподіляти ризики між учасниками ринку, а також стимулюватимуть розвиток іпотечного кредитування, що сприятиме підвищенню доступності житла для громадян.
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