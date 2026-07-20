Сервіс «Укрпошта.Аптека» інтегрували в Health24 — деталі
Сервіс «Укрпошта.Аптека» інтегровали у медичну інформаційну систему Health24.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Тепер отримувати необхідні препарати за е-рецептом можна самостійно.
Як замовити ліки:
- У застосунку Health24 відкриваєте «Медкарту», а потім розділ «Рецепти»;
- обираєте себе та переходите до потрібного е-рецепта;
- натискаєте «Укрпошта.Аптека»;
- на сайті бронювання ліків (система перенаправить туди автоматично) вказуєте код погашення;
- заповнюєте інформацію про себе;
- підтверджуєте доставку через «Укрпошту».
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Раніше АТ «Укрпошта» розширила мережу внутрішніх поштоматів. Сервіс став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській.
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