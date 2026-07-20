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Сервіс «Укрпошта.Аптека» інтегрували в Health24 — деталі

Фондовий ринок
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Сервіс «Укрпошта.Аптека» інтегровали у медичну інформаційну систему Health24.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Тепер отримувати необхідні препарати за е-рецептом можна самостійно.

Як замовити ліки:

  • У застосунку Health24 відкриваєте «Медкарту», а потім розділ «Рецепти»;
  • обираєте себе та переходите до потрібного е-рецепта;
  • натискаєте «Укрпошта.Аптека»;
  • на сайті бронювання ліків (система перенаправить туди автоматично) вказуєте код погашення;
  • заповнюєте інформацію про себе;
  • підтверджуєте доставку через «Укрпошту».
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Раніше АТ «Укрпошта» розширила мережу внутрішніх поштоматів. Сервіс став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській.
За матеріалами:
Finance.ua
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