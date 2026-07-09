«Укрпошта» запустила поштомати ще у двох областях Сьогодні 14:31

Поштомат Укрпошти

АТ «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Сервіс став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth.

Де ще з’являться поштомати «Укрпошти»

Новий етап масштабування передбачає встановлення ще 66 комірок швидкої видачі:

27 — у Полтавській області,

13 — у Сумській,

26 — у Харківській.

Водночас темпи запуску сервісу в Сумській та Харківській областях залежатимуть від безпекової ситуації.

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В «Укрпошті» зауважують, що новий формат уже показав гарні результати: у відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, 7 із 10 посилок видають саме через них без очікування в загальній черзі.

Паралельно «Укрпошта» продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів — до 1000+ по всій країні.

Наразі в Україні вже встановлено 310 комірок швидкої видачі із 600 запланованих.

Внутрішні поштомати «Укрпошти» вже працюють у таких містах України:

Дніпрі,

Запоріжжі,

Кам’янському,

Кропивницькому,

Кривому Розі,

Києві,

Львові,

Одесі,

Вінниці,

Хмельницькому,

Миколаєві.

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