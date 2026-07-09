«Укрпошта» запустила поштомати ще у двох областях

АТ «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Сервіс став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth.
Де ще з’являться поштомати «Укрпошти»
Новий етап масштабування передбачає встановлення ще 66 комірок швидкої видачі:
27 — у Полтавській області,
13 — у Сумській,
26 — у Харківській.
Водночас темпи запуску сервісу в Сумській та Харківській областях залежатимуть від безпекової ситуації.