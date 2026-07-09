Швеція внесла 124,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України Сьогодні 15:48 — Енергетика

Швеція внесла 124,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Швеція внесла 124,1 млн євро (1 370 000 000 шведських крон) до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Швеції перевищив 386 млн євро.

Про це повідомило Міненерго.

Цей внесок, спрямований через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, є важливою віхою для Фонду в цілому, адже завдяки цьому загальний обсяг внесків до Фонду від моменту його створення перевищив 2 млрд євро.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

«Допомога партнерів є важливою складовою процесу модернізації та трансформації української енергетики. Ми надзвичайно цінуємо новий внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики, який збільшив загальний обсяг внесків від моменту його створення до понад 2 мільярдів євро», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Сьогоднішній день є важливою віхою. Зробивши внески до Фонду на суму понад 2 млрд євро, країни з усього світу наочно доводять, що Україна не самотня. А рушійною силою Фонду є проста річ — солідарність», — зазначив комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен. — «Поки росія безжально продовжує наносити удари по цивільній енергетичній інфраструктурі, ми відповідаємо незмінною підтримкою. Ми й надалі захищатимемо, відновлюватимемо та підтримуватимемо енергетичну систему України та її майбутнє в Європі стільки, скільки буде потрібно».

Новий внесок Швеції є особливо своєчасним, оскільки Фонд зараз знаходиться в розпалі підготовки до зими — за підтримки нещодавно оптимізованого процесу закупівель та створення стратегічного резерву обладнання.

«Вже понад чотири роки кошти донорів допомагають закуповувати обладнання для ремонту енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак. Але ворог не зупиняється. Разом зі збільшенням масштабів руйнувань, яких завдає росія, зростають і потреби українських енергетичних компаній», — додав Денис Шмигаль. — «До надходження внеску від Швеції дефіцит фінансування становив 663 мільйони євро. Завдяки підтримці шведських партнерів цей дефіцит дещо зменшився, проте він усе одно залишається значним. Сподіваємося, що донори й надалі підтримуватимуть українську енергетику через механізм Фонду підтримки енергетики. Ці внески — важливий інструмент зміцнення енергетичної стійкості України та підготовки до наступного опалювального сезону».

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