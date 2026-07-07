Дефіцит пального через удари рф: думка експерта Сьогодні 19:00 — Енергетика

Дефіцит пального через удари рф: думка експерта

російські удари по автозаправних станціях (АЗС) можуть призвести не лише до подорожчання пального, а й до його дефіциту по всій Україні.

Про це УНІАН повідомив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Експерт зазначив, що ворожі атаки на мережі АЗС скорочують пропозицію пального, адже разом із заправками знищуються й його запаси. Саме це створює передумови як для подорожчання, так і для можливої нестачі ресурсу.

Ус відмітив, що ризик дефіциту стосуватиметься не окремих областей, а всієї країни, адже втрати в одному регіоні доведеться компенсувати постачаннями з інших.

«Думаю, що певна адаптивність ринку вже є. У нас є досвід. А також більша схильність, на відміну від росії, до децентралізації. І це буде рятувати нашу систему забезпечення пального. Тому що немає головних хабів, по яким можна вдарити і все вирішити. Дуже багато росії треба буде витратити ресурсів на знищення всіх наших АЗС. У них, звісно, багато всього є, але навряд чи стільки, щоб саме нанести критичний удар для нашої системи», — сказав Ус.

При цьому, на думку експерта, для мінімізації ризику дефіциту держава має максимально спростити імпорт пального.

«Ніяких імпортних мит. І взагалі будь-яких обмежень, якщо такі є, при ввезенні продукції до України», — розповів Ус.

Водночас він застеріг від збільшення обсягу пального шляхом зниження вимог до його якості, як це, за його словами, планує робити росія.

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«Це вже не секрет, що вони будуть знижувати вимоги до пального. В них зараз Євро-4 (екологічний стандарт, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів, — УНІАН), а вони говорять не те що про Євро-3, а про те, що Євро-2 вміст має бути», — зазначив Ус.

Експерт пояснив, що такий крок може тимчасово збільшити доступність пального, однак матиме серйозні негативні наслідки для автомобілів.

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