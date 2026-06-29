Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне
Які нові позначки з’являться на АЗС
- бензинова група — коло з літерою Е та цифрою, яка показує максимальний вміст біоетанолу (E5, E10);
- дизельна група — квадрат із літерою B та цифрою, що вказує на частку біодизеля (B7, B10);
- для синтетичного дизельного пального використовуватиметься маркування XTL.
Як обрати бензин для свого автомобіля
- авто після 2011 року — зазвичай сумісні з E5 та E10, але краще дотримуватися рекомендацій виробника;
- моделі 2000−2011 років — переважно розраховані на бензин А-95 (E5);
- автомобілі 1990-х років часто погано переносять підвищений вміст етанолу, тому для них рекомендують E5.
Яке дизельне пальне вважається найбезпечнішим
- для автомобілів 1990-х років використовувати B7;
- для моделей 2000−2011 років також переважно обирати B7;
- автомобілі після 2011 року в багатьох випадках можуть працювати на B10, якщо це дозволяє виробник.
Що робити, якщо немає інформації про сумісність
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