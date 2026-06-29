Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне Сьогодні 09:08 — Технології&Авто

АЗС

З 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що звертати увагу, щоб не помилитися під час заправки.

Які нові позначки з’являться на АЗС

Після переходу на європейське маркування бензин і дизель позначатимуться спеціальними символами:

бензинова група — коло з літерою Е та цифрою, яка показує максимальний вміст біоетанолу (E5, E10);

дизельна група — квадрат із літерою B та цифрою, що вказує на частку біодизеля (B7, B10);

для синтетичного дизельного пального використовуватиметься маркування XTL.

Як обрати бензин для свого автомобіля

Фахівці радять насамперед перевірити позначення на внутрішній стороні лючка паливного бака. На більшості автомобілів, випущених після 2011 року, виробники вже вказують сумісні типи пального — зазвичай E5 або E10.

Для автомобілів різних років випуску рекомендації відрізняються:

авто після 2011 року — зазвичай сумісні з E5 та E10, але краще дотримуватися рекомендацій виробника;

моделі 2000−2011 років — переважно розраховані на бензин А-95 (E5);

автомобілі 1990-х років часто погано переносять підвищений вміст етанолу, тому для них рекомендують E5.

Власникам старіших автомобілів варто особливо уважно ставитися до вибору пального. Етанол може негативно впливати на паливні шланги, ущільнювачі та інші елементи паливної системи.

Яке дизельне пальне вважається найбезпечнішим

Для дизельних автомобілів найуніверсальнішим варіантом залишається пальне B7.

Експерти радять:

для автомобілів 1990-х років використовувати B7;

для моделей 2000−2011 років також переважно обирати B7;

автомобілі після 2011 року в багатьох випадках можуть працювати на B10, якщо це дозволяє виробник.

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Водночас навіть для сучасних дизельних авто стандарт B7 вважається найбільш безпечним та поширеним варіантом.

Що робити, якщо немає інформації про сумісність

Якщо на лючку паливного бака відсутнє маркування, фахівці рекомендують перевірити інструкцію з експлуатації автомобіля або знайти інформацію на офіційному сайті виробника.

Експерти також радять використовувати пальне з мінімально необхідним вмістом біокомпонентів і не залишати його надовго в баку, щоб уникнути накопичення вологи та погіршення його властивостей.

Про те, чи готові українські АЗС до нововведень та як вони вплинуть на ціни — читайте у статті за посиланням.

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