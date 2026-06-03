Чи подорожчає бензин після додавання біоетанолу: відповідь Мінекономіки Сьогодні 11:02 — Енергетика

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З 1 липня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до бензину — пальне повинно містити щонайменше 7% біоетанолу. Водії побоюються, що це може призвести до подорожчання бензину. Проте у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства запевняють, що підстав для таких побоювань немає.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Чи вплине біоетанол на вартість бензину

За словами посадовця, запровадження стандарту Е10 не повинно призвести до зростання цін на пальне. Він пояснив, що біоетанол виробляється в Україні, тому логістичні витрати залишаються невисокими, а його використання не підвищує собівартість бензину. Крім того, окремі мережі АЗС уже продають пальне з біоетанолом без зміни ціни, а інколи навіть дешевше за звичайний бензин.

Також Висоцький зазначив, що практика використання бензину з біоетанолом давно поширена в країнах Європейського Союзу. За його словами, переважна більшість автомобілів, особливо випущених після 2000 року, технічно пристосована до використання такого пального.

Чи вистачить сировини для виробництва біоетанолу

Заступник міністра також прокоментував побоювання щодо можливого впливу виробництва біоетанолу на аграрний сектор та продовольчу безпеку.

«Для виробництва необхідного Україні обсягу біоетанолу — близько 200−300 тисяч тонн на рік — потрібно орієнтовно 600−800 тисяч тонн кукурудзи. Водночас Україна щороку вирощує близько 30 мільйонів тонн цієї культури. Тому це не вплине на продовольчу безпеку. Навпаки, в процесі виробництва біоетанолу отримуються цінні високобілкові корми, що збільшує доступ до протеїнів для тваринництва та сприяє здешевленню виробництва м’яса», — зазначив Висоцький.

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Він також наголосив, що нові вимоги не створять додаткових труднощів для аграріїв, оскільки більшість сільськогосподарської техніки працює на дизельному пальному, а не на бензині.

Окремо посадовець звернув увагу на експортний потенціал галузі.

«Україна розглядає біоетанол як перспективний експортний напрям. Сьогодні виробничі потужності вже дозволяють виготовляти щонайменше вдвічі більше біоетанолу, ніж внутрішній попит. Це важлива експортно орієнтована продукція, і ми бачимо значний потенціал для розвитку цього ринку», — підсумував Висоцький.

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