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Пальне може стати головним курсовим «нервом» серпня — думка банкіра

Валюта
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Пальне може стати головним курсовим «нервом» серпня — думка банкіра
Пальне може стати головним курсовим «нервом» серпня — думка банкіра
Одним із головних чинників, що визначатиме ситуацію на валютному ринку на початку серпня, стане світовий ринок пального.
Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, подорожчання енергоносіїв збільшує потребу імпортерів у валюті, а отже — попит на долари та євро.
Про це розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
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«Саме пальне може стати головним курсовим „нервом“ серпня. Усе залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, чи залишатиметься безпечним транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток», — зазначив банкір.
Він додав, що у довгостроковій перспективі подорожчання нафтопродуктів може стати додатковим інфляційним чинником. Якщо ж напруга на Близькому Сході спадатиме, а світові ціни на нафту стабілізуються або почнуть знижуватися, це зменшить потребу українських імпортерів у валюті, а також стримуватиме зростання цін усередині країни.
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Втім, Лєсовий застеріг, що позитивний ефект від дешевшої нафти може бути нівельований внутрішніми ризиками, пов’язаними з війною. Атаки на паливну, транспортну та логістичну інфраструктуру здатні ускладнювати постачання та підтримувати високі ціни на пальне навіть за сприятливої ситуації на світовому ринку.
«Тобто світові ціни можуть знижуватися, але українські ціни на АЗС залишатимуться стабільними через безпекові й логістичні фактори», — зауважив банкір.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
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