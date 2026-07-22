0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ рекомендував НБУ послабити курс гривні: регулятор пояснив, чому не підтримує таке рішення

Валюта
82
МВФ підтвердив дискусію з НБУ щодо курсу гривні
МВФ підтвердив дискусію з НБУ щодо курсу гривні
Експерти Міжнародного валютного фонду під час першого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) рекомендували Національному банку України розглянути можливість більшого послаблення курсу гривні для зменшення дефіциту поточного рахунку.
Про це йдеться в матеріалах першого перегляду програми EFF, оприлюднених на сайті МВФ, передає «Інтерфакс-Україна».

НБУ не погодився з оцінкою МВФ

«НБУ визнав результати оцінки зовнішнього сектору, проведеної експертами, але вважав, що оцінка дисбалансу реального ефективного обмінного курсу є завищеною, зазначивши, що стандартні моделі поточного рахунку не відповідають умовам воєнного часу», — зазначається в документі МВФ.
Українська сторона також наголосила, що дефіцит поточного рахунку насамперед зумовлений значним бюджетним дефіцитом, який виник через необхідність фінансування оборонних витрат.
Читайте також
Водночас ризики для зовнішньої позиції, за оцінкою влади, пом’якшуються завдяки значним обсягам пільгового зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.
Українська сторона в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику зазначила, що реалізація ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, зокрема підвищення світових цін на енергоносії та зростання невизначеності, зумовила необхідність тимчасового збільшення обсягів валютних інтервенцій для збереження стабільних ринкових умов.
Це, у свою чергу, призвело до очікуваного невиконання цільового показника щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня на 2,88−3,08 млрд дол.
Місце для вашої реклами

НБУ продовжить політику керованого плавання

«Незважаючи на складні умови, гнучкість обмінного курсу зросла з кінця 2025 року, що свідчить про ефективне впровадження НБУ режиму керованого плаваючого обмінного курсу та його прихильність до поступового переходу до повноцінної системи інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом», — йдеться у меморандумі.
Нацбанк обіцяє й надалі продовжувати застосовувати підхід до валютних інтервенцій, спрямований на посилення ролі обмінного курсу як поглинача шоків, водночас запобігаючи надмірній його волатильності.
Читайте також
«НБУ наголосив, що, враховуючи структурний дефіцит валюти в приватному секторі та значний зовнішній приплив до державного сектору, його роль у посередництві потоків валюти на ринок залишається критично важливою для впорядкованого функціонування ринку», — описав Фонд позицію НБУ.

До кінця серпня переглянуть валютні заходи

Українська сторона, згідно з оновленим меморандумом, зобов’язується до кінця серпня провести комплексний аналіз валютних заходів, реалізованих на сьогоднішній день, та продовжити роботу над механізмами перехідного періоду, зокрема оцінює можливі зміни до законів про валюту та про НБУ з метою забезпечення поступового та поетапного скасування особливостей валютного регулювання та інших заходів, запроваджених під час воєнного стану.
У свою чергу, МВФ вважає, що валютна лібералізація має залежати від виконання ключових передумов, включаючи глибші валютні ринки, добре закріплені інфляційні очікування та стійку фінансову стабільність, водночас збалансовуючи їх з економічними потребами.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Успішне завершення перегляду відкриває Україні доступ до другого траншу за програмою обсягом близько 690 млн доларів США.
Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери.
Також ми розповідали, що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ВалютаМВФНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems