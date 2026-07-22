МВФ рекомендував НБУ послабити курс гривні: регулятор пояснив, чому не підтримує таке рішення Сьогодні 16:00 — Валюта

МВФ підтвердив дискусію з НБУ щодо курсу гривні

Експерти Міжнародного валютного фонду під час першого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) рекомендували Національному банку України розглянути можливість більшого послаблення курсу гривні для зменшення дефіциту поточного рахунку.

Про це йдеться в матеріалах першого перегляду програми EFF, оприлюднених на сайті МВФ, передає «Інтерфакс-Україна».

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НБУ не погодився з оцінкою МВФ

«НБУ визнав результати оцінки зовнішнього сектору, проведеної експертами, але вважав, що оцінка дисбалансу реального ефективного обмінного курсу є завищеною, зазначивши, що стандартні моделі поточного рахунку не відповідають умовам воєнного часу», — зазначається в документі МВФ.

Українська сторона також наголосила, що дефіцит поточного рахунку насамперед зумовлений значним бюджетним дефіцитом, який виник через необхідність фінансування оборонних витрат.

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Водночас ризики для зовнішньої позиції, за оцінкою влади, пом’якшуються завдяки значним обсягам пільгового зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.

Українська сторона в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику зазначила, що реалізація ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, зокрема підвищення світових цін на енергоносії та зростання невизначеності, зумовила необхідність тимчасового збільшення обсягів валютних інтервенцій для збереження стабільних ринкових умов.

Це, у свою чергу, призвело до очікуваного невиконання цільового показника щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня на 2,88−3,08 млрд дол.

НБУ продовжить політику керованого плавання

«Незважаючи на складні умови, гнучкість обмінного курсу зросла з кінця 2025 року, що свідчить про ефективне впровадження НБУ режиму керованого плаваючого обмінного курсу та його прихильність до поступового переходу до повноцінної системи інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом», — йдеться у меморандумі.

Нацбанк обіцяє й надалі продовжувати застосовувати підхід до валютних інтервенцій, спрямований на посилення ролі обмінного курсу як поглинача шоків, водночас запобігаючи надмірній його волатильності.

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«НБУ наголосив, що, враховуючи структурний дефіцит валюти в приватному секторі та значний зовнішній приплив до державного сектору, його роль у посередництві потоків валюти на ринок залишається критично важливою для впорядкованого функціонування ринку», — описав Фонд позицію НБУ.

До кінця серпня переглянуть валютні заходи

Українська сторона, згідно з оновленим меморандумом, зобов’язується до кінця серпня провести комплексний аналіз валютних заходів, реалізованих на сьогоднішній день, та продовжити роботу над механізмами перехідного періоду, зокрема оцінює можливі зміни до законів про валюту та про НБУ з метою забезпечення поступового та поетапного скасування особливостей валютного регулювання та інших заходів, запроваджених під час воєнного стану.

У свою чергу, МВФ вважає, що валютна лібералізація має залежати від виконання ключових передумов, включаючи глибші валютні ринки, добре закріплені інфляційні очікування та стійку фінансову стабільність, водночас збалансовуючи їх з економічними потребами.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Успішне завершення перегляду відкриває Україні доступ до другого траншу за програмою обсягом близько 690 млн доларів США.

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери.

Також ми розповідали , що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.

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