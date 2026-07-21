НБУ може продовжити поступове послаблення гривні — ICU Сьогодні 11:07 — Валюта

НБУ зберігає інтервенції на високому рівні

Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Інтервенції НБУ

За минулий тиждень обсяг валютних інтервенцій НБУ становив майже 1,1 млрд доларів США, що майже на чверть більше, ніж тижнем раніше. Зростання інтервенцій було зумовлене збільшенням дефіциту валюти на міжбанківському ринку.

За минулий тиждень обсяг валютних інтервенцій НБУ становив майже 1,1 млрд доларів США, icu.ua

Чиста купівля валюти клієнтами банків (юрособами) за чотири робочі дні минулого тижня склала $674 млн (+62% до аналогічного періоду попереднього тижня), що не змогло компенсуватися зменшенням чистої купівлі валюти в роздрібному сегменті на 66% до $47 млн.

Як змінився курс гривні

На міжбанківському валютному ринку курс долара коливався в межах 44,5−44,9 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара США за підсумками тижня послабився на 0,4% до 44,67 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара США за підсумками тижня послабився на 0,4%., icu.ua

Погляд ICU

Аналітики зазначають, що НБУ зберігає інтервенції на високому рівні, щоб залишати курс гривні до долара США в межах відносно комфортного для себе діапазону 44.5- 45 грн/$ та знижувати девальваційні очікування.

«Однак теперішні обсяги інтервенцій навряд чи комфортні для НБУ, тож у разі збереження високого дефіциту валюти в найближчі тижні Нацбанк може продовжити поступове ослаблення гривні», — прогнозують в ICU.

Нагадаємо, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в коментарі Finance.ua розповіла , що протягом 13−17 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував помірну волатильність із короткостроковим ослабленням гривні в середині тижня та подальшим частковим відновленням наприкінці періоду. Після рівня 44,4950 грн/$13 липня курс зріс до 44,8833 грн/$15 липня, що стало найвищим значенням за тиждень, однак уже 16−17 липня долар почав дешевшати в офіційному курсі — до 44,6173 грн/$.

За її прогнозом, протягом 20−24 липня валютний ринок України, найімовірніше, збереже відносну стабільність, хоча окремі дні можуть супроводжуватися помірними коливаннями курсу в межах звичних для останніх тижнів значень. Поточна динаміка міжбанківського ринку свідчить, що після зростання курсу на початку липня сформувався новий баланс між попитом і пропозицією валюти, а Національний банк продовжує ефективно згладжувати тимчасові дисбаланси завдяки валютним інтервенціям.

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