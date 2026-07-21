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НБУ пропонує змінити правила роботи із запасами готівки в уповноважених банках

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Зміни до положення про запаси готівки
Зміни до положення про запаси готівки
Національний банк України повторно пропонує до громадського обговорення зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій із ними, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 вересня 2021 року № 95.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуться до 29 липня 2026 року включно.

Що пропонує змінити НБУ

Регулятор пропонує скасувати норму, яка зобов’язує уповноважені банки на міжбанківському ринку застосовувати тариф за здавання готівки не вищий за тариф, встановлений Національним банком.
Як пояснили в НБУ, такі зміни пов’язані з лібералізацією тарифної політики регулятора у сфері касового обслуговування.

Які пропозиції банків врахували

Національний банк частково врахував пропозиції уповноважених банків, надані під час обговорення документа, яке розпочалося у червні 2026 року.
Зокрема, пропонується уточнити вимоги до змісту плану дій уповноваженого банку щодо безперервної організації роботи із запасами готівки, переданими на зберігання, у разі виникнення непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій.
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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань роботи з уповноваженими банками», який винесено на повторне громадське обговорення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України планує запровадити єдині стандартизовані підходи до моніторингу та реконсиляції платіжних операцій як складової управління операційними ризиками надавачів платіжних послуг. З цією метою НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови щодо окремих питань здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями.
Проєкт постанови передбачає, зокрема, що банки отримають більше можливостей зупиняти платежі, вимагати додаткову верифікацію клієнта, встановлювати ліміти на операції, блокувати картки й закривати рахунки.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки УкраїниГотівка
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