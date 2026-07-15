Яким буде курс долара до кінця року? Чесний прогноз банкіра (відео) Сьогодні 10:15 — Валюта

Наразі немає підстав говорити про різку або неконтрольовану девальвацію гривні

Попри щоденні безпекові виклики та атаки на інфраструктуру, фінансова система України демонструє унікальну стійкість, а бізнес і громадяни активно інвестують в енергонезалежність.

новому відео на YouTube-каналі Finance.ua віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов дає детальний макроекономічний та практичний прогноз на найближчі шість місяців.

Які фактори впливатимуть на банківську систему

За словами банкіра, найбільш непередбачуваним фактором залишається війна. Щоденні атаки на енергетичну, транспортну, виробничу та торговельну інфраструктуру створюють додаткові витрати для бізнесу, ускладнюють логістику та підвищують ризики для інвестицій і кредитування. Водночас український бізнес і громадяни продовжують адаптуватися до нових умов. Компанії інвестують у генератори, сонячні панелі та системи накопичення енергії, а населення активно вкладає кошти в енергонезалежність.

Ще одним важливим чинником залишатиметься міжнародна фінансова допомога. Особливе значення матиме пакет підтримки Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

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Також на банківський сектор впливатиме інфляція. Національний банк прогнозує її на рівні 9,4% за підсумками 2026 року. Саме інфляція значною мірою визначатиме рішення НБУ щодо облікової ставки, а від неї залежатимуть депозитні та кредитні ставки.

Серед важливих факторів банкір також назвав вартість пального та енергоресурсів. Зростання цін на пальне впливає на логістику, собівартість товарів і загальний рівень цін в економіці.

Окрему роль відіграватиме стратегія Національного банку на валютному ринку. Наразі ринок працює в режимі керованої гнучкості, що дозволяє уникати різких курсових коливань.

Що буде з депозитами та кредитами

У другому півріччі ситуація на депозитному та кредитному ринках значною мірою залежатиме від облікової ставки НБУ. Наразі вона становить 15% річних, а за прогнозом регулятора може зберігатися на цьому рівні до другого кварталу 2027 року.

Середні ставки за гривневими депозитами зараз стартують приблизно від 14% річних залежно від терміну розміщення коштів, а максимальні пропозиції окремих банків можуть досягати 16,5−17,5% річних.

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За оцінкою Сергія Мамедова, у другому півріччі найбільш популярними можуть залишатися депозити на строк від трьох до шести місяців та від шести до дев’яти місяців.

Щодо кредитування, то швидкого зниження ставок поки не очікується. Водночас основний акцент може бути зроблений на цільових програмах, пов’язаних із житлом, енергонезалежністю та розвитком малого і середнього бізнесу. Особливе значення матимуть кредити на сонячні електростанції, генератори, системи накопичення енергії та інше енергообладнання.

Заощадження

Універсального рішення для всіх вкладників не існує, наголошує банкір. Вибір залежить від суми заощаджень, терміну інвестування та потреби в доступі до коштів. Водночас базовим принципом залишається диверсифікація ризиків між кількома фінансовими інструментами.

Для коштів, які можуть знадобитися найближчим часом, варто зберігати ліквідний резерв. Якщо ж людина готова не користуватися грошима певний час, можна розглядати гривневі депозити або державні облігації.

За його словами, за нинішніх депозитних ставок купівля долара не завжди є більш вигідною стратегією, адже для досягнення аналогічного фінансового результату курс американської валюти має зрости досить суттєво.

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Окремо банкір звертає увагу на інфляційний фактор, а також на різницю між курсами купівлі та продажу валюти. Він не радить обирати лише один інструмент заощаджень і рекомендує поєднувати гривневі та валютні активи.

Головною перевагою ОВДП перед депозитами є те, що дохід фізичних осіб за такими облігаціями не оподатковується ані податком на доходи фізичних осіб, ані військовим збором. Саме тому за близької номінальної дохідності державні облігації можуть виявитися вигіднішими за банківські депозити. При цьому придбати ОВДП сьогодні можна навіть через банківські застосунки.

Курс гривні до кінця року

На думку Сергія Мамедова, наразі немає підстав говорити про різку або неконтрольовану девальвацію гривні. У першому півріччі курс змінювався поступово та без різких стрибків.

Серед факторів, які впливатимуть на валютний ринок у другому півріччі, банкір називає регулярність міжнародного фінансування, ситуацію з імпортом, інфляцію, безпекову ситуацію та політику Національного банку.

За прогнозом банкіра, до кінця 2026 року курс долара може досягти 46−46,5 грн, а євро 52,5−53,5 грн.

Детальні розрахунки щодо вигідності депозитів, ОВДП та валютних заощаджень, а також повний прогноз щодо курсу гривні, кредитних ставок і фінансового ринку у другому півріччі 2026 року дивіться у новому випуску на YouTube-каналі.

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