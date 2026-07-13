Чіткий прогноз курсу валют цього тижня. Долар і євро знову ростуть? Сьогодні 17:49 — Валюта

Чіткий прогноз курсу валют цього тижня. Долар і євро знову ростуть?

Валютний ринок України входить у новий тиждень без різких потрясінь, однак кілька факторів можуть змінити ситуацію. Попри те, що долар уже два тижні тримається поблизу позначки 45 гривень, банкіри не очікують неконтрольованих стрибків курсу. Водночас радять уважно стежити за ситуацією на ринку пального, адже саме вона може стати одним із ключових чинників впливу на гривню.

Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua , де пояснив, чому валютний ринок залишається відносно стабільним, що може порушити цей баланс та яких курсів долара і євро очікувати найближчими днями.

Чому долар поки не поспішає дорожчати

1 липня Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 44,79 грн. Відтоді, за словами експерта, ринок не продемонстрував ані різкого зростання, ані суттєвого падіння. Уже близько двох тижнів курс коливається поблизу цього рівня.

Як пояснює Тарас Лєсовий, це не означає, що валютний ринок завмер. Імпортери продовжують купувати валюту для розрахунків за товари та сировину, а Національний банк за потреби виходить на міжбанк із валютними інтервенціями, щоб згладити дисбаланс між попитом і пропозицією. Готівковий ринок при цьому орієнтується саме на ситуацію на міжбанку.

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У результаті курс продовжує змінюватися щодня, але амплітуда цих коливань залишається невеликою.

Режим «керованої гнучкості» стримує різкі стрибки

За словами банкіра, зараз валютний ринок працює в режимі так званої керованої гнучкості. Це означає, що курс не є жорстко зафіксованим, але й не перебуває у повністю вільному плаванні. Він реагує на ринкові процеси, однак НБУ зберігає можливість оперативно втручатися, якщо попит на валюту починає суттєво перевищувати пропозицію.

Саме така модель, за оцінкою експерта, дозволяє уникати різких курсових коливань навіть за наявності зовнішніх ризиків.

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Чому пальне може вплинути на курс валют

Одним із головних ризиків найближчого часу банкір називає ситуацію на паливному ринку.

Наразі підстав говорити про дефіцит пального немає, адже імпортні поставки працюють стабільно, а український ринок став значно стійкішим після кризи 2022 року.

Втім, локальні проблеми все ж можуть виникати через пошкодження інфраструктури, логістичні труднощі або скорочення кількості працюючих АЗС у окремих регіонах.

Подорожчання пального швидко впливає на транспортні витрати, логістику, аграрний сектор та собівартість товарів. Саме тому навіть очікування зростання цін може посилювати напругу не лише на споживчому, а й на валютному ринку.

Який курс буде цього тижня

За прогнозом Тараса Лєсового, найближчими днями долар залишатиметься у відносно вузькому діапазоні.

На міжбанківському ринку курс очікується в межах 44,4−45 грн за долар, а на готівковому ринку — 44,5−45 грн. Євро, як на міжбанку, так і в обмінниках, може коливатися в межах 51−52,5 грн.

При цьому щоденні зміни курсу залишатимуться помірними: на міжбанку — до 5−15 копійок, у банках — до 10−20 копійок, а в обмінниках — до 30 копійок. Загальне тижневе відхилення, за прогнозом банкіра, не перевищить 1−1,5% від стартового рівня.

Більше про чинники, які можуть вплинути на курс долара та євро найближчим часом, а також детальний прогноз на валютному ринку дивіться у відео за посиланням:

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