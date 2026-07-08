Українці продовжують накопичувати готівковий євро (інфографіка)
- євро купили на 1,8 млрд дол. більше ніж продали (на 18,2% більше ніж за 6 місяців 2025р).
- долар купили на 1,6 млрд дол. більше ніж продали (на 20,1% менше ніж за 6міс. 2025 року).
- У червні частка євро в загальних готівковий операціях зросла до історичного максимуму — 28,2% (було 26% у травні).
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