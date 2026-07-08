Українці продовжують накопичувати готівковий євро (інфографіка) Сьогодні 15:11 — Валюта

Українці продовжують накопичувати готівковий євро (інфографіка)

За 6 місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням (купівля за вирахуванням продажу) перевищила чисту купівлю доларів.

Про це пише експерт Андрій Шевчишин.

А саме:

євро купили на 1,8 млрд дол. більше ніж продали (на 18,2% більше ніж за 6 місяців 2025р).

долар купили на 1,6 млрд дол. більше ніж продали (на 20,1% менше ніж за 6міс. 2025 року).

більше ніж продали (на 20,1% менше ніж за 6міс. 2025 року). У червні частка євро в загальних готівковий операціях зросла до історичного максимуму — 28,2% (було 26% у травні).

Частка долару знизилась до 68,3% (у травні 70,5%). Інші валюти займають в готівкових операціях лише 3,5%, й цей показник доволі сталий.

«Хоча поведінка українців у червні йде у розріз з динамікою євро на світовому ринку (євро впав проти долару), але легко вписується в сезонну активізацію, коли євро використовується для відпусток за кордоном» — зазначає Шевчишин.

Раніше ми писали, що долар впритул підібрався до позначки 45, а євро тестує рівень 52 гривні. Чи це вже межа, чи цього тижня валютний ринок готує нові сюрпризи? Перш ніж бігти до найближчого обмінника, подивіться це відео.

За наступні кілька хвилин ми назвемо конкретні та точні цифри на період з 6 по 12 липня 2026 року.

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