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Депозити чи ОВДП: де українці найактивніше розміщували свої заощадження в червні

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Обсяги вкладень населення у строкові гривневі депозити та ОВДП продовжили зростати.
Обсяги вкладень населення у строкові гривневі депозити та ОВДП продовжили зростати.
Збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.
Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за травень-червень.

Дохідність депозитів та ОВДП

У червні Національний банк залишив облікову ставку без змін на рівні 15%. Таке рішення регулятор пояснив, зокрема, стабільним попитом на гривневі інструменти заощаджень, а також зниженням ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, та можливими затримками зовнішнього фінансування.
У результаті дохідність за гривневими ОВДП на первинному ринку майже не змінилася, а на вторинному дещо зросла (за рахунок дохідності в короткостроковому сегменті). За оперативними даними, вартість залучення строкових гривневих депозитів населення також незначно зросла.
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Дохідність депозитів та ОВДП
Дохідність депозитів та ОВДП

Вкладення українців в ОВДП та депозити

Обсяги вкладень населення у строкові гривневі депозити та ОВДП продовжили зростати.
Портфель гривневих ОВДП у власності фізичних осіб упродовж червня стабільно збільшувався. Його середньоденний обсяг був на 2,6 млрд грн більшим, ніж у травні.
Водночас скорочення загального портфеля за підсумками місяця було зумовлене значним погашенням облігацій наприкінці червня на суму близько 9 млрд грн. Із цієї суми приблизно 5 млрд грн населення вже реінвестувало в нові випуски ОВДП.
Обсяг строкових гривневих депозитів фізичних осіб за місяць зріс на 6 млрд грн. Активно залучали строкові кошти банки усіх груп, водночас банки з іноземним капіталом продемонстрували найбільші темпи приросту — 2,3% порівняно з попереднім місяцем.
Вкладення українців в ОВДП та депозити
Вкладення українців в ОВДП та депозити
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що банкіри не очікують різких змін дохідності депозитів у найближчій перспективі. З одного боку, банки не матимуть підстав для різкого перегляду ставок, а з іншого — вкладники, зважаючи на високі ставки дохідності, матимуть ширший вибір, обираючи депозит залежно від власних потреб і обставин.
Також ми писали, що інтерес українців до державних облігацій вийшов на рекордний рівень. У червні 2026 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб став найбільшим за всю історію ринку. Так, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 153,6 млрд грн.
На 1 липня обсяг вкладень населення становив 150 млрд грн. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 33,9% більше, ніж на початку 2026 року. За рік частка фізичних осіб серед усіх власників ОВДП зросла з 5,1% до 7,6%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиОВДПОблігаціїГривняГрошіПерсональні фінансиГривневі депозити
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