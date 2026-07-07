Депозити чи ОВДП: де українці найактивніше розміщували свої заощадження в червні

Збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.
Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за травень-червень.
Дохідність депозитів та ОВДП
У червні Національний банк залишив облікову ставку без змін на рівні 15%. Таке рішення регулятор пояснив, зокрема, стабільним попитом на гривневі інструменти заощаджень, а також зниженням ризиків, пов’язаних із війною на Близькому Сході, та можливими затримками зовнішнього фінансування.
У результаті дохідність за гривневими ОВДП на первинному ринку майже не змінилася, а на вторинному дещо зросла (за рахунок дохідності в короткостроковому сегменті). За оперативними даними, вартість залучення строкових гривневих депозитів населення також незначно зросла.
Водночас скорочення загального портфеля за підсумками місяця було зумовлене значним погашенням облігацій наприкінці червня на суму близько 9 млрд грн. Із цієї суми приблизно 5 млрд грн населення вже реінвестувало в нові випуски ОВДП.
Обсяг строкових гривневих депозитів фізичних осіб за місяць зріс на 6 млрд грн. Активно залучали строкові кошти банки усіх груп, водночас банки з іноземним капіталом продемонстрували найбільші темпи приросту — 2,3% порівняно з попереднім місяцем.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що банкіри не очікують різких змін дохідності депозитів у найближчій перспективі. З одного боку, банки не матимуть підстав для різкого перегляду ставок, а з іншого — вкладники, зважаючи на високі ставки дохідності, матимуть ширший вибір, обираючи депозит залежно від власних потреб і обставин.
Також ми писали, що інтерес українців до державних облігацій вийшов на рекордний рівень. У червні 2026 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб став найбільшим за всю історію ринку. Так, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 153,6 млрд грн.
На 1 липня обсяг вкладень населення становив 150 млрд грн. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 33,9% більше, ніж на початку 2026 року. За рік частка фізичних осіб серед усіх власників ОВДП зросла з 5,1% до 7,6%.