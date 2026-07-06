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У росії запускають цифровий рубль: як реагують на це росіяни

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Цифровий рубль поки залишається для більшості "зрозумілою абстрактною категорією"
Цифровий рубль поки залишається для більшості "зрозумілою абстрактною категорією"
Голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна оголосила, що все готове до запуску та широкого використання цифрового рубля, призначеного на 1 вересня. Але росіяни не розуміють, навіщо їм третя форма грошей, на додаток до готівкових та безготівкових.
Про це повідомляє The Moscow Times.
За словами Набіулліної, цього дня всі системно значущі банки в росії (їх 12) повинні будуть проводити операції з цифровим рублем, великі торгові підприємства також прийматимуть їх до оплати.
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Які ще банки працюватимуть із цифровим рублем, невідомо: Центробанк рф несподівано приховав список банків-учасників платформи цифрового рубля.
«Цей проєкт, що розвивається. Ми хочемо, щоб цифровий рубль був затребуваний реально людьми та бізнесом, щоб він був зручний… Бачимо великий потенціал у використанні смарт-контрактів для бізнесу», — зазначає Набіулліна.
Цифровий рубль дозволить бачити всю історію операцій, що дасть владі можливість контролювати цільове використання бюджетних коштів. Бюджетники за бажання можуть отримувати зарплату такими рублями, але Центробанк та Мінфін обіцяють їм це не нав’язувати.

Реакція росіян

Бажання мати справу з цифровим рублем більшість росіян не має. Вони не розуміють, навіщо їм ця третя форма грошей, на додаток до готівкових та безготівкових. Цифровий рубль поки залишається для більшості «зрозумілою абстрактною категорією».
Згідно з дослідженням, лише один з десяти економічно активних росіян готовий повністю перевести свою зарплату в цифрові рублі, ще 5% згодні отримувати таким чином частину доходу.
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Задумуючи цифровий рубль, Центробанк припускав, що ними можна буде розраховуватись і офлайн, але поки що ця функція не реалізована.
Зараз у росіян зростає попит на готівку через відключення інтернету та заяви про можливість заморожування вкладів. російська банківська система п’ятий місяць поспіль стикається з відпливом коштів. росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 13 мільярдів рублів (приблизно 166 мільйонів доларів) на день.
За матеріалами:
Діло
Валютаросія
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