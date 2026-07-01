Курс долара до кінця літа (думка банкіра)

Найближчими місяцями ринок залишатиметься чутливим до зовнішніх факторів, однак різких стрибків очікувати не варто.
''Я б не говорив про ''стрибки'' як про щось очікуване. Це, скоріше, нетиповий сценарій розвитку подій на валютному ринку'', — зазначив банкір.
Він пояснив, що курс і надалі залежатиме від ситуації на фронті, регулярності міжнародної фінансової допомоги, потреб України в імпорті пального та енергетичного обладнання, а також загальної економічної ситуації.
Водночас, за словами Мамедова, сьогодні валютний ринок працює в режимі ''керованої гнучкості''.
''По суті це захисна оболонка від небажаних і навіть руйнівних змін курсів. Це означає, що курс не заморожений, він може рухатися, але Національний банк залишається головним гравцем, який має ресурси та інструменти, щоб згладжувати надмірні коливання'', — пояснив експерт.
За словами банкіра, психологічна позначка у 45 гривень вже перебуває дуже близько до поточного офіційного курсу.
Водночас сам факт її перетину не варто сприймати як сигнал про валютну кризу.
''Так, долар може періодично наближатися до позначки 45 грн або навіть ситуативно її перетинати. Але важливо не саме число ''45'', а характер курсових змін'', — наголосив Мамедов.
Він зазначив, що плавне зростання курсу на кілька десятків копійок є нормальним явищем для ринку.
''Якщо це плавна зміна на кількадесят копійок, а не різкий ривок на кілька гривень, то для економіки це не шок, це лише гарний привід для новин'', — сказав банкір.
За оцінками аналітиків банку «Глобус банку», за відсутності нових масштабних воєнних чи зовнішніх потрясінь долар до кінця літа, найімовірніше, залишатиметься у помірному діапазоні.
''До кінця літа природними будуть помірні коливання, але без ознак ''американських гірок''. Найімовірніше, курсові зміни будуть поступовими і до кінця літа не перевищать 45,5 грн за долар'', — зазначив Мамедов.
За словами банкіра, нинішній період правильніше називати не «валютними гойдалками», а періодом підвищеної чутливості валютного ринку.
''Головне — не сам факт коливань, а їхня амплітуда. Якщо Нацбанк зберігає контроль, міжнародна допомога надходить ритмічно, а інфляція не виходить з-під контролю, тоді ринок може залишатися прогнозованим навіть у складних умовах'', — підсумував банкір.
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