Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту Сьогодні 09:50 — Валюта

Що робити, якщо банк не віддає валюту чи депозит

Ситуація, коли банк затримує повернення депозиту, не видає валюту з рахунку або обмежує доступ до власних коштів, залишається однією з найнеприємніших для українських вкладників. Особливо гостро проблема проявляється у періоди фінансової нестабільності, валютних обмежень або під час введення тимчасових лімітів Національним банком України.

Проте навіть у складній ситуації клієнт має законні механізми захисту своїх прав. Головне — діяти, фіксувати порушення, знати, куди звертатися.

У цьому матеріалі Finance.ua пропонує детально розібратися, чому банк може не віддавати депозит чи валюту і що робити насамперед.

Чому банк може не видавати депозит або валюту

Причини, через які банк не видає депозит або валюту, можуть бути різними — як законними, так і такими, що порушують права клієнта.

Найпоширеніші ситуації:

Закінчився термін депозиту, але банк затягує виплату; Банк відмовляється видавати валютний вклад готівкою; Банк пропонує забрати кошти лише у гривні; Встановлюються внутрішні ліміти на видавання готівки; Тимчасово не працює каса чи відсутня валюта; Рахунок заблокований через фінмоніторинг; Банк визнаний проблемним або неплатоспроможним; НБУ ввів тимчасові валютні чи банківські обмеження.

Довідка Finance.ua Важливо розуміти: якщо обмеження встановлені Нацбанком, банк формально діє законно. Але якщо фінустанова самостійно затягує виплати або порушує умови договору — це вже підстава для скарг і навіть звернення до суду.

Що робити

Перевірити умови депозитного договору

Перед будь-якими діями потрібно уважно перечитати договір, а саме:

дата завершення депозиту. Іноді за внутрішніми правилами банку повернення коштів відбувається на наступний день після завершення терміну дії депозиту;

порядок повернення коштів, а саме — чи обумовлена можливість повернення коштів пізніше або в іншій валюті, відмінній від валюти депозиту;

строки попереднього замовлення валюти. Насправді це суттєвий момент, на який клієнти часто не звертають уваги. Особливо коли сума депозиту суттєва;

можливість автоматичної пролонгації;

порядок видавання готівки.

Іноді клієнти самі пропускають важливі пункти — наприклад, вимогу замовити велику суму за 1−3 дні до отримання.

Подати офіційну письмову заяву

Якщо банк відмовляється видавати гроші — необхідно подати письмову вимогу. У заяві варто зазначити:

ПІБ;

номер договору;

суму депозиту;

вимогу повернути кошти;

дату звернення;

прохання надати письмову відповідь.

Обов’язково потрібно отримати копію заяви з відміткою банку або надіслати її рекомендованим листом чи через офіційний онлайн-канал банку.

Саме письмова відмова або ігнорування звернення надалі стане доказом порушення, якщо доведеться звертатися до вищої інстанції чи до суду.

Зафіксувати всі порушення

Клієнт повинен зберігати все, що може підтвердити його фінансові дії та взаємовідносини з фінансовою установою, а саме:

виписки з рахунків;

скріншоти листування;

SMS та push-повідомлення;

аудіозаписи дзвінків (за можливості);

копії звернень;

відповіді банку.

Це особливо важливо, якщо справа дійде до суду або скарги до регулятора.

Куди скаржитися, якщо банк не повертає гроші

Якщо банк порушує права клієнта, можна звернутися до Національного банку України, адже НБУ приймає скарги клієнтів, контролює дотримання банками законодавства і має право застосовувати заходи впливу до банків.

Він же за необхідності може здійснити позапланову перевірку банку для виявлення фактів порушення законодавства та власних вимог.

Подати звернення можна через офіційний сайт Національного банку України або, за наявності такої можливості, через приймальню місцевого відділення НБУ. Наприклад, кияни можуть взагалі звернутися прямо за адресою м.Київ, вул. Інститутська, 9, де знаходиться центральний офіс Національного банку. До скарги бажано додати наступні документи:

копію депозитного договору;

виписки за рахунками;

копії звернень до банку;

письмову відмову банку.

Довідка Finance.ua Водночас слід розуміти: НБУ не повертає гроші замість банку. Та регулятор може змусити банк усунути порушення або надати офіційні пояснення.

Найчастіше на цьому етапі банк сам виявляє зацікавленість розв’язати проблему з клієнтом і йде йому назустріч. Звісно, якщо мова йде про банк, який нормально функціонує. У випадку, якщо банк втратив платоспроможність, звернення до НБУ не допоможе.

Якщо ж банк цілком робочий, але не повертає депозит, і Національний банк не допоміг, клієнт може звернутися з позовом до суду. Через суд можна вимагати:

повернення депозиту;

повернення валюти;

виплату відсотків;

компенсацію збитків;

пеню та інфляційні втрати;

3% річних відповідно до Цивільного кодексу України.

Особливо це варто робити, якщо у клієнта є письмова відмова банку, банк порушив строки договору, і клієнт може довести незаконність обмежень. Однак варто розуміти, що судовий процес може тривати довго, а під час воєнного стану деякі питання додатково ускладнюються валютними обмеженнями та спеціальними постановами НБУ.

Чого не варто робити

У кризових ситуаціях вкладники часто припускаються помилок:

погоджуються на невигідну конвертацію;

підписують документи, не читаючи;

забирають кошти частинами без фіксації боргу банку;

довіряють лише усним обіцянкам менеджерів;

відкладають подання скарг.

Цього не можна робити. Також не варто користуватися послугами сумнівних «посередників», які обіцяють швидко повернути депозит за відсоток.

Як зменшити ризики у майбутньому

Щоб мінімізувати ризики проблем із депозитами, варто дотримуватися наступних простих порад:

не тримати всі кошти в одному банку;

перевіряти фінансовий стан банку;

звертати увагу на надто високі ставки (особливо у валюті);

уважно читати умови договору;

стежити за новинами НБУ та банку.

Надто високі депозитні ставки іноді означають можливі проблеми з ліквідністю банку, а отже — підвищені ризики для вкладника.

Отже, якщо банк не віддає депозит або валюту, головне — не панікувати та діяти юридично правильно. Письмові звернення, фіксація порушень, скарги до НБУ та, за необхідності, судовий захист значно підвищують шанси повернути свої гроші. У більшості випадків вкладники, які системно документують порушення та активно захищають свої права, мають набагато кращі шанси на успішне розв’язання проблеми.

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