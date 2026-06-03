Що робити, якщо банк «кинув» з кешбеком Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Банк не виплатив кешбек - що робити

Кешбек давно став одним із аргументів при відкритті банківської картки. Банки обіцяють клієнтам повернення частини витрачених коштів на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе та ресторанах, на АЗС або у квіткових магазинах.

Водночас іноді трапляються ситуації, коли клієнт сплатив покупку карткою, а очікуваний кешбек не нарахований. У такий момент може здатися, що банк «кинув» із кешбеком, тобто просто обдурив клієнта, не виплативши обіцяне.

Чи це так насправді? Перш ніж робити поспішні висновки, варто спочатку розібратися, чому не був нарахований кешбек і чи справді в цьому винен банк, який випустив пластикову картку.

Причини не нарахування кешбеку

Найпоширеніша причина не нарахування кешбеку — клієнт забув його підключити. Більшість банків, які пропонують кешбек, кожного 1-го числа місяця необхідно підключати дві і більше категорій кешбеку з запропонованого списку на вибір. Деякі клієнти, особливо ті, хто недавно почав користуватися карткою з кешбеком, просто забувають це зробити. Коли вони бачать, що кешбек не нараховано, одразу ж звинувачують у цьому банк. Але при цьому вони можуть бути в цьому винними.

Друга за поширеністю причина не нарахування кешбеку — МСС-код операції (код, на підставі якого і приймається рішення про нарахування кешбеку. — Ред.) не входить до переліку МСС-кодів для обраної категорії. Причому у разі можливі різні нюанси. Наприклад, monobank МСС-код 5399 входить у категорію «Продукти», а у Глобус Банку — ні. Сенс Банк цей МСС-код взагалі відносить до категорії «Маркетплейси».

Інший приклад — у більшості банків категорія «Кафе та ресторани» включає чотири МСС-коди: 5811, 5812, 5813 і 5814. Але в деяких (наприклад, izibank ) найпопулярніший з чотирьох МСС-код 5814 входить в окрему категорію «Фастфуд». Клієнт з обраною категорією «Кафе та ресторани» оплачує рахунок карткою — і не отримує очікуваного кешбеку. Причину озвучено вище.

Третя причина не нарахування кешбеку — у торговій точці використовується термінал, на якому неправильно (помилково) встановлено МСС-код операцій. Найчастіше це трапляється у невеликих магазинчиках із терміналами, які раніше використовувалися на іншій торговій точці, а потім були перенесені на нове місце. Автор кілька разів оплачував покупки в магазині східних солодощів і ніяк не міг зрозуміти, чому немає кешбеку в категорії «Продукти». Уявіть його здивування, коли, уточнивши в банку МСС-код операції, він дізнався, що покупки проходили як «продаж човнів» (МСС-код 5551). Звичайно, за таку операцію кешбек не нараховувався.

Четверта причина — вичерпано ліміт місячного нарахування кешбеку. У більшості банків існує межа на суму кешбеку, яка може бути нарахована протягом календарного місяця (найчастіше — 500 грн. — ред.). Якщо клієнт перевищив цю суму, кешбек нарахований не буде навіть якщо виконано всі необхідні умови.

І нарешті, п’ята (найменш поширена) причина — технічний збій. Клієнт може виконати всі необхідні умови, вибрати потрібні категорії, не перевищувати місячний ліміт, але кешбек не буде нараховано. Ось із такими випадками варто розбиратися окремо.

Що робити, якщо кешбек не нараховано

Якщо кешбек не нарахований, не варто одразу злитися та звинувачувати банк. Необхідно виконати кілька простих операцій. Finance.ua покроково розписав усі дії, які необхідно в цьому випадку вжити.

Крок 1. Переконатися, що кешбек справді передбачено.

Перевірити, чи карткою (якщо у клієнта їх кілька) оплачена покупка чи послуга, чи підключена потрібна категорія кешбеку і чи не перевищено місячний ліміт. В окремих випадках (наприклад, якщо покупку робили у новому місці, де раніше не розплачувалися) варто уточнити МСС-код операції. Деякі банки пишуть їх у деталях операції у виписці на карті.

Якщо все правильно і кешбек має бути, перейдіть до наступного кроку.

Крок 2. Звернутися до служби підтримки

Дуже часто клієнти, яким не нарахували кешбек, просто махають рукою на це з думкою «Чи варто зв’язуватися з банком через кілька гривень…». Це хибний підхід. З одного боку, це чесно зароблені гроші, з іншого, звернення до банку може допомогти виявити проблему у його роботі та усунути її.

Тому якщо подібна ситуація виникла, необхідно звернутися до служби підтримки/на «гарячу лінію» та повідомити, що кешбек не нарахований.

Службі підтримки необхідно надати таку інформацію:

дату та приблизний час покупки;

суму покупки;

назву магазину;

категорію кешбеку (у разі, якщо за назвою магазину не ясно);

надати скріншот чека або електронний чек покупки, що підтверджує, що ця операція дійсно була зроблена в даному магазині у конкретну дату на конкретну суму.

Іноді банки просять скріншот із програми, що доводить, що кешбек не був нарахований, але останнім часом це трапляється дедалі рідше.

Співробітники банку зобов’язані зафіксувати звернення та повідомити клієнту номер зафіксованого звернення. Він може мати, наприклад, такий вигляд: 202604−8127.

Зазвичай на розгляд кожного подібного звернення приділяється певна кількість днів. Після їх закінчення банк повинен або донарахувати кешбек, або повідомити клієнта про причину, через яку це не зроблено.

Крок 3. Проконтролювати вирішення банком проблеми

Часто за кілька днів банк вирішує проблему, про що повідомляє (або не повідомляє) клієнту. Кешбек нараховується (або донараховується) — і питання вирішено.

Але довіряти у цьому питанні не варто. Клієнт, якщо він звернувся до служби підтримки і повідомив про проблему, повинен проконтролювати і її вирішення.

Крок 4. Якщо банк відмовив у вирішенні проблеми, звернутися офіційно

У разі, якщо служба підтримки відмовила у вирішенні проблеми або підійшла формально, і проблему не вирішено, варто надіслати письмове звернення до банку з проханням повідомити причини відмови.

Це може бути як лист на електронну пошту банку, так і звернення через форму на банківському сайті або мобільному банківському додатку. У випадку, якщо це відбувається систематично, є сенс надіслати лист поштою.

У крайніх випадках, якщо банк постійно порушує власні умови або вводить в оману рекламою, можна звернутися до Національного банку України.

Практичні поради, як уникнути проблем з нарахуванням кешбеку

1. При оформленні картки з кешбеком необхідно заздалегідь уточнювати:

реальний розмір кешбеку, що нараховується, а не рекламний максимум;

максимальний місячний ліміт кешбеку (який варто контролювати протягом місяця);

чи варто щомісяця підключати кешбек. Існують картки, наприклад, у ТАСкомбанку, де категорії підключені за замовчуванням, і щомісяця нічого робити не треба;

як відбувається нарахування кешбеку. В одних банках відразу після оплати, в інших після того, як операція проведеться за рахунком.

2. Бажано мати в гаманці хоча б одну картку з кешбеком «на все». Наприклад, Банк Альянс із кредитної картки «Стартова» пропонує кешбек на всі категорії у розмірі 1%, при цьому без обмеження за сумою протягом місяця; Юнекс Банк пропонує кешбек «на всі категорії» у розмірі 1,5% за кредитною карткою «Smart».

Втім, поняття «на все» у різних банків трактується по-різному. Тому варто уточнити в банку список МСС-кодів винятків (на які операції кешбек все ж таки нараховуватися не буде. — Ред.). У різних банках списки відрізнятимуться.

3. Якщо в магазині чекає покупка на велику суму, і розмір очікуваного кешбеку становить кілька сотень гривень, спробувати попередньо купити щось дрібне (наприклад, пакет) і переконатися, що кешбек нараховується так, як ви очікуєте.

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